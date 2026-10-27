새마을금고, '우리아이 금융생활' 이벤트…2만명에 총 2억원

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회는 27일 자녀 금융생활 이벤트를 시작했다
- 이벤트는 내달 27일까지 진행하며 2만명에게 2억원을 제공한다
- 미성년 자녀 계좌·예적금 가입 고객에게 최대 5만원을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 내달 27일까지 자녀의 첫 금융거래와 예·적금 가입 고객을 대상으로 '우리아이 금융생활 서비스' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.
이벤트는 '우리아이 첫거래', '우리아이 예금가입', '우리아이 적금가입' 등 세 가지로 진행된다. 총 2만명에게 2억원의 혜택을 제공한다.
첫거래 이벤트는 새마을금고에 계좌가 없는 미성년 자녀의 입출금 계좌를 개설하고 뱅킹회원 가입을 완료한 선착순 1만명에게 5000원을 지급한다.
자녀 명의 예금에 100만원 이상 가입한 고객에게는 가입금액에 따라 추첨을 통해 총 5000명에게 최대 5만원을 지급한다. 적금에 10만원 이상 가입하고 자동이체를 설정한 고객 중에서도 5000명을 추첨해 1만원을 제공한다.
참여하려면 부모 명의 계정으로 MG더뱅킹에 접속해 '우리아이 금융생활' 서비스에서 자녀 명의 상품에 가입한 뒤 이벤트에 응모하면 된다. 이벤트별 중복 참여도 가능하다.
새마을금고중앙회 관계자는 "이번 이벤트가 자녀의 첫 금융거래와 저축 습관 형성에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 부모와 자녀를 위한 다양한 혜택을 마련하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com