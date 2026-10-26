[외부기고] 김정은의 단둥 방문이 겨냥한 것, 中 차하얼학회 차오신 비서장

중조 전통우의 과시, 신의주 경협,점검 사망설 불식

미·북 정상회담 앞두고 중국의 지원 필요성 부각

지난주 김정은 북한 국무위원장의 중국 랴오닝성 단둥 방문은 세 가지 목적을 겨냥한 행보로 볼 수 있다. 미국과 일본 등에 대해 중조 전통 우의가 오늘날에도 굳건히 작동하고 있음을 과시하고, 압록강 신대교 개통 이후 양국 경제협력의 거점이 될 북한 신의주를 점검하며, 최근 온라인에서 확산한 자신의 사망설을 공개적으로 불식하려는 의도다.

우선 국제사회에 중조 전통 우의가 변함없이 이어지고 있다는 점을 강조했다.

앞서 조선중앙통신은 10월 25일 김정은 노동당 총비서 겸 국무위원장이 중국 인민지원군의 한국전쟁 참전 76주년을 맞아 24일 단둥을 방문해 항미원조기념관을 참관했다고 보도했다.

통신은 기념관을 사회주의 이상을 실현하고 제국주의 침략에 맞서 함께 싸우며 맺은 진정한 동지적 관계와 전투적 우의를 기리는 곳으로 규정했다. 아울러 세대를 넘어 굳건히 계승·발전해 온 중조 친선과 양국 인민을 연결하는 위대한 우의의 상징이라고 강조했다.

기념관에 대한 이러한 평가와 방문 시점은 중조 우의가 오랜 세월을 넘어 여전히 유효하다는 점을 부각한다.

특히 김정은이 중국의 한국전쟁 참전에 감사를 표한 것은 최근 몇 년간 보기 드문 일이다. 그는 기념관에서 "조선 인민은 중국 인민과 함께 싸운 영광스러운 시대를 영원히 기억하고, 중국 인민이 피로써 조선 혁명을 지원한 데 대해 영원한 감사를 대대로 전해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 중국 인민지원군 전사자들이 출발한 곳에서 당시의 위대한 시대와 역사를 경건하게 되새기는 것은 마땅히 지켜야 할 도덕적 의무라고 강조했다. 중국 인민의 우수한 자제들이 피로써 북한 혁명을 지원한 역사를 결코 잊지 않고, 피로 맺어진 중조 우의를 굳건히 이어 가겠다는 뜻도 밝혔다.

김정은은 시진핑 중국 국가주석에게도 감사를 전했다. 자신의 방문을 특별하고 세심하게 배려해 준 시 주석에게 안부와 축원을 전해 달라고 요청하고, 단둥시와 랴오닝성의 환대에도 사의를 표했다.

중국의 통치 성과에 대한 찬사도 이어졌다. 김정은은 중국이 높은 국제적 위상과 존엄을 누리는 것은 시 주석을 핵심으로 하는 중국공산당의 영도 아래 중국 인민이 힘겹게 투쟁한 결과라고 평가했다. 사회주의 이웃 국가가 거둔, 세계적으로 주목받는 성과가 북한 인민의 투쟁에도 고무가 되고 있다고 덧붙였다.

이처럼 김정은이 중국에 대한 우의와 찬사를 거듭 강조한 것은 북한이 현재 중국을 강하게 필요로 하고 있음을 보여준다. 우선 다가올 미·북 정상 간 핵 문제 협상을 앞두고 중국의 역할과 지원을 확보하려는 의도가 읽힌다.

중국과의 경제협력에 대한 필요성도 절실한 것으로 여겨진다. 북한이 정상적인 국민경제를 발전시키려면 중국과의 교역이 중요하며, 현재 러시아가 중국의 역할을 대신하기는 어렵기 때문이다.

다만 중국 최고지도자가 직접 단둥을 찾아 김정은을 영접하지 않고, 중국공산당 중앙정치국 상무위원인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석이 현장에 나온 점은 눈여겨볼 대목이다.

중국과 북한 양측이 우의를 강조하면서도 중국이 일정한 거리를 유지한 배경에는 북한 핵 문제와 관련한 고려가 있을 수 있다.

경제협력 증진 가능성도 이번 방문의 또 다른 관전 포인트라고 할 수 있다.

조선중앙통신에 따르면 김정은은 이날 단둥시 버스공장을 참관했다. 그는 공장 곳곳을 둘러보고 다양한 생산 제품을 살펴본 뒤, 오랜 역사와 잠재력을 지닌 공장이 더 큰 성공을 거두기를 바란다고 말했다. 기술진과 노동자들의 혁신 노력에도 지지를 표했다.

이를 고려하면 김정은이 중국과의 경제협력에서 핵심 통로가 될 신의주의 향후 발전과 관련해서도 지시를 내렸을 가능성을 배제할 수 없다. 신압록강대교 개통 이후 신의주는 양국 교역 확대를 위한 주요 거점으로 부상할 수 있기 때문이다.

김정은 위원장의 이번 방문은 최근 온라인에서 유포된 김정은 사망설을 불식하는 효과도 냈다. 공개 활동을 통해 건재를 드러낸 것이다.

북한 문제는 다자적 성격을 지닌 사안이다. 북한이 핵무기를 보유한 상황에서 중국 역시 향후 대북 관계를 신중하게 조율할 필요가 있다.

김정은의 이번 단둥 방문은 전통적 우의를 재확인하는 동시에 경제협력과 외교적 지원을 확보하려는 북한의 현실적 필요를 드러낸 행보로 보여진다.

*차오신(曹辛) 비서장 : 중국 민간 외교기관 차하얼학회 국제정세연구센터비서장(사무총장), 고급연구원, FT중문판 객원컬럼리스트.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com