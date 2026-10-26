[2026 국감] 법원행정처장 "대법관 격려금 지급 보류"

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감사원, 대법관·법원행정처장 등에 약 13억원 정기 지급 지적

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 노경필 법원행정처장이 감사원 감사에서 지급 방식에 문제가 있다는 지적을 받은 대법관 격려금에 대해 현재 지급을 보류한 상태라고 밝혔다.

국회 법사위는 26일 법무부·고위공직자범죄수사처·대법원(법원행정처) 등에 대한 종합감사를 진행했다.

노경필 법원행정처장이 감사원 감사에서 지급 방식에 문제가 있다는 지적을 받은 대법관 격려금에 대해 현재 지급을 보류한 상태라고 밝혔다. 사진은 비례대표 의원직을 승계한 손솔 진보당 의원이 지난 2025년 6월 27일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제426회 국회(임시회) 제3차 본회의에서 인사말을 하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

노 처장은 이날 국회 법제사법위원회 종합국정감사에서 손솔 진보당 의원이 대법관 격려금 지급 문제를 지적하자 "당초 감사원 지적을 적극 수용해서 거기에 부합되게 기준을 바꿨다고 생각했는데 문제점이 지적됐다"며 "지금은 보류된 상태"라고 답했다.

이날 손 의원은 대법원이 지급 기준을 변경한 이후에도 지난 7월부터 9월까지 대법관들에게 격려금이 지급됐다며 문제를 제기했다.

손 의원은 "국세청 답변을 받았는데 근로 제공과 대가관계를 이루면 근로소득으로 과세할 수 있다"며 "전원합의체 할 때마다 격려금을 주고 정기적으로 지급했는데 세금도 내지 않았다"고 지적했다.

이어 "국정감사 내내 이 문제를 지적하고 있는데 대법원이 이를 중요하게 생각하지 않는다는 것"이라며 그간 대법원의 해명에도 문제가 있다고 주장했다.

손 의원은 "대법관을 통해 연구원들에게 격려금을 지급했다고 했지만 확인해 보니 받지 않은 연구원들이 많았다"며 "왜 심각하게 받아들이지 않느냐고 하니 심각한 문제였다면 감사원 지적이 주의 정도에 그치지 않았을 것이라고 했다"고 비판했다.

또 대법원이 감사원과 협의해 지급 기준을 개선하고 있다고 설명한 데 대해서도 사실관계를 따져 물었다.

손 의원은 김호철 감사원장에게 "감사 결과 이후 어떻게 하겠다는 것에 대해서는 협의하지 않았죠"라고 질의했고, 김 원장은 "네"라고 답했다.

손 의원은 "중대하게 생각하지 않으니까 말이 바뀌는 것"이라고 지적했다.

이에 노 처장은 "중대하게 생각 중"이라며 감사원 지적을 받은 뒤 이에 맞춰 지급 기준을 변경했다는 취지로 설명했다.

pmk1459@newspim.com