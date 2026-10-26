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[2026 국감] 기후부, 지역 전기요금 할인에…민간 발전사 6600억 손실

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  • 기후부가 26일 지역별 산업용 전기요금 할인제도를 추진했다
  • 비수도권 민간 발전사 17곳은 연간 6600억원 손실이 예상됐다
  • 박수민 의원은 기존 사업자 보호를 위한 경과조치를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기노위, 26일 국회서 종합국감 진행
산업용 전기요금할인, 재원 2.8조 필요
민간 발전사 17곳에 6600억 부담 집중
박수민 "기존 사업자 보호대책 필요"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 기후에너지환경부가 지역별 산업용 전기요금 할인제도를 추진하는 가운데, 비수도권 민간 발전사들이 연간 6600억원의 수익 감소를 떠안을 수 있다는 지적이 나왔다.

26일 국회 기후에너지환경노동위원회(기노위) 소속 박수민 국민의힘 의원실에 따르면, 지역별 전력 도매가격제 도입으로 비수도권 민간 발전사 17곳의 연간 수익이 총 6600억원 감소할 것으로 추산됐다.

이는 비수도권 발전사 전체의 연간 수익 감소 예상액인 약 1조원의 3분의 2에 해당한다. 민간 발전사 한 곳당 평균 390억원의 수익이 줄어드는 셈이다.

앞서 한국전력공사는 지난 8월 '산업용 지역 전기요금제 공청회'에서 전국을 수도권 남부와 수도권 북부, 중부권, 남부권 등 4개 권역으로 구분하는 방안을 발표했다.

26일 국회 기후에너지환경노동위원회(기노위) 종합국정감사에서 박수민 국민의힘 의원(왼쪽)이 김성환 기후부 장관(오른쪽)에게 질의를 하고 있다. [사진=국회인터넷의사중계시스템] 2026.10.26 gkdud9387@newspim.com

수도권에서 멀어질수록 산업용 전기요금 할인폭을 확대해 최대 10% 저렴하게 공급한다는 구상이다. 기업의 지방 이전을 유도하고 수도권에 집중된 전력 수요를 분산하기 위한 취지다.

그러나 전기요금 할인에 필요한 재원을 마련하는 방식이 문제로 지적됐다. 한전은 지역별 산업용 전기요금 할인에 연간 약 2조8000억원이 필요할 것으로 전망했다. 이를 비수도권 발전사로부터 전기를 구매하는 도매가격을 낮춰 충당하겠다는 계획이다.

박 의원실은 지역별 한계가격(LMP) 제도 도입으로 비수도권 발전사의 도매가격이 킬로와트시(kWh)당 10.6원 낮아지는 상황을 가정해 수익 감소 규모를 분석했다.

분석 결과 비수도권 발전사 전체의 수익 감소 규모는 연간 약 1조원으로 추산됐다. 이 가운데 민간 발전사 17곳에서만 6600억원의 수익 감소가 발생할 것으로 예상됐다.

한국남동발전·한국남부발전·한국동서발전·한국서부발전·한국중부발전 등 발전 5사는 한전의 연결 대상 자회사다. 발전 자회사의 전력판매 수익이 줄어들더라도 모회사인 한전의 전력구입비가 감소하기 때문에 연결재무제표상 손익이 상쇄되는 구조다.

박수민 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

반면 민간 발전사는 전력 도매가격 인하가 곧바로 매출 감소로 이어질 수 있다. 특히 주요 민간 발전사들은 민간자본과 프로젝트파이낸싱(PF)을 통해 발전소 건설비용을 조달한 경우가 많다. 전력 판매 수익이 줄어들면 차입금 상환 등 재무 건전성에도 영향을 줄 수 있다는 우려다.

이들 가운데 상당수는 2024~2026년 상업운전을 시작한 신규 발전사로, 수익 감소를 감당할 재무적 여력이 충분하지 않다는 것이 업계의 설명이다.

마지막으로 정부 정책을 믿고 비수도권에 투자한 민간 발전사들이 뒤늦게 변경된 전력 도매가격 제도로 손실을 떠안는 것도 문제로 지적됐다. 이미 발전사업 허가와 착공을 마친 사업자들은 새로운 가격제도에 맞춰 발전소 입지를 변경하기 어렵기 때문이다.

박 의원은 "지방 산업용 전기요금 인하의 취지에는 공감하지만, 그 재원을 송전망을 제때 깔지 못한 정부와 한전이 아니라 이미 투자를 마친 민간 발전사에 떠넘기는 것은 본말이 전도된 것"이라고 지적했다.

이어 "정부는 제도 시행에 앞서 발전원별·사업자별 부담 구조를 투명하게 공개하고, 기존 사업자에 대한 경과조치부터 마련해야 한다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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