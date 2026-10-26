삼성화재, AI로 고객관리 돕는다…맞춤 상담·설계사 역량 강화

고객별 상담 시점·내용 추천하는 'AI Advisor' 오픈

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재가 인공지능(AI)으로 고객별 상담 시점과 내용을 추천하는 영업지원 시스템을 선보였다. 보험설계사의 상담 준비부터 고객관리, 상담 역량 강화까지 지원해 개인별 상황에 맞는 서비스를 제공한다는 계획이다.

삼성화재는 AI 기반 영업지원 시스템 'AI Advisor'를 오픈했다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 AI 기반 영업지원 시스템 'AI Advisor'를 오픈했다고 26일 밝혔다. [사진=삼성화재] 2026.10.26 yunyun@newspim.com

AI Advisor는 고객의 개별 특성과 관리가 필요한 시점을 AI로 분석해 보험설계사(RC)가 필요한 정보와 상담을 적시에 제공할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 보험 가입 이후에도 고객의 상황과 필요가 계속 달라지는 만큼 가입부터 계약 유지에 이르는 전 과정에서 필요한 안내와 서비스를 지속적으로 제공하는 데 초점을 맞췄다.

보험설계사가 담당하는 고객 중 만기, 보험금 지급 등 주요 이벤트가 있는 고객을 분석해 안내가 필요한 대상을 제시한다. 고객의 특성과 성향을 반영한 페르소나를 기반으로 맞춤형 소통 내용도 함께 제안한다.

상담 과정에서도 고객 상황에 맞는 정보를 제공한다. 보험설계사가 고객에게 필요한 보장을 선택하면 AI가 상황과 보장 내용을 반영해 상담 포인트와 설명 방향을 제안한다. 이를 통해 고객은 자신의 상황과 필요에 맞춰 정리된 상담을 받을 수 있다.

보험설계사의 상담 전문성을 높이기 위한 ''AI 롤플레잉(Role Playing)' 기능도 갖췄다. 실제 고객을 만나기 전에 가상의 휴먼 아바타와 상담을 반복 연습할 수 있다. 초급인 '읽고 따라하기', 중급인 '키워드 말하기', 고급인 '자유대화' 단계 중 본인 수준에 맞는 학습을 선택할 수 있다. 상담 결과를 점수화해 자신의 상담 역량을 점검하고 부족한 부분을 보완하는 것도 가능하다.

삼성화재는 축적된 고객관리 노하우와 RC의 전문성에 AI 기술을 더해 고객이 체감하는 서비스 수준을 높일 방침이다. RC 개인의 경험과 노하우에 따라 달라질 수 있었던 고객관리와 상담 준비를 AI가 보완해 고객의 상황 변화와 상담이 필요한 시점을 보다 세밀하게 파악하도록 한다는 설명이다.

향후에는 고객 분석과 상담 준비를 넘어 상품 제안, 계약, 보상·서비스 영역까지 AI 활용 범위를 확대할 계획이다. 데이터 기반 고객 추천 체계를 정교화하고 현장의 영업 노하우를 접목해 개인별 상황과 필요를 반영하는 '초개인화 영업지원 모델'로 AI Advisor의 역할을 넓혀 나갈 구상이다.

삼성화재 관계자는 "AI Advisor는 고객 한 분 한 분을 더 세심하게 이해하고 관리하기 위해 준비한 시스템"이라며 "AI를 통해 RC의 전문성을 높이고, 고객 중심의 AI 활용을 바탕으로 상담 품질과 서비스 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

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