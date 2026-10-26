한화금융 유튜브 '라이프플러스 TV', 구독자 100만명 돌파

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채널 누적 조회수 2.3억회...'라플위클리' 프로그램 성장 견인

11월 1일까지 연남동서 비디오샵 팝업 운영

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화금융의 유튜브 채널 '라이프플러스 TV(LIFEPLUS TV)'가 영화·책·과학 등 전문 콘텐츠를 앞세워 구독자 100만 명을 넘어섰다. 금융상품 홍보와 브랜드 노출을 최소화하고 전문가의 콘텐츠 큐레이션에 집중해 대중과의 접점을 넓혔다.

한화금융 공동 브랜드 '플러스(PLUS)'는 유튜브 채널 라이프플러스 TV가 구독자 100만 명을 돌파했다고 26일 밝혔다. 한화금융에는 한화생명·한화손해보험·한화투자증권·한화생명금융서비스·한화자산운용이 참여하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화금융 유튜브 채널 '라이프플러스 TV' 구독자 100만 돌파를 기념해, 서울 여의도 63빌딩 1층 로비에 특별 랩핑과 골드버튼 실물이 전시되어 있다. [사진=한화금융] 2026.10.26 yunyun@newspim.com

채널 개설 이후 누적 조회수는 2억3000만 회에 달한다. 대표 프로그램인 '라플위클리'가 채널 성장을 견인했다. 2024년 7월 선보인 라플위클리는 누적 조회수 4800만 회, 총 시청시간 1042만 시간을 기록했다.

라플위클리는 영화·책·과학 등 다양한 분야의 전문가들이 작품을 선별해 소개하는 프로그램이다. 진행자들이 작품 해설과 과학적 관점 제시, 대화 조율 등으로 역할을 나눠 다양한 시각을 제공한다. 개별 작품 분석에 더해 장르와 플랫폼을 넘나드는 연관 작품 추천으로 콘텐츠의 폭을 넓혔다.

라이프플러스 TV는 구독자 100만 명 달성을 기념해 오는 11월 1일까지 서울 연남동 드림플러스에서 팝업스토어 'So Many Movies 비디오샵'을 운영한다. 영화 '스크림'에 등장하는 아날로그 비디오 가게를 모티브로 행사장을 꾸몄다.

현장에는 구독자 100만 명 달성을 상징하는 골드버튼 실물과 진행자 3인의 소장품을 전시한다. 진행자들이 추천한 작품도 VHS 비디오테이프 형태로 선보인다.

방문객은 추첨 이벤트 공간에서 직접 고른 테이프를 플레이어에 재생해 한정판 '아카이브북 패키지' 등 경품 당첨 여부를 확인할 수 있다. 아카이브북은 그동안 라플위클리에서 다룬 866편의 작품 중 100편을 선별해 제작했다.

한화금융 PLUS 관계자는 "콘텐츠 본연의 가치에 집중한 진정성이 더 많은 대중과 소통하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 양질의 콘텐츠를 통해 고객의 삶에 새로운 관점과 영감을 더하는 PLUS의 이야기를 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com