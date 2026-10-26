LG헬로비전서 tvN·투니버스 못 본다...4개 채널 송출 중단

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전은 26일 다음달 26일부터 CJ ENM 4개 채널 송출을 중단한다고 밝혔다
- LG헬로비전은 콘텐츠 가치와 가입자 감소를 이유로 사용료 인하가 불가피하다고 주장했다
- CJ ENM은 미지급 사용료 청구 소송을 제기했으며 양측은 대화를 통한 해결을 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG헬로비전이 다음달 CJ ENM의 4개 채널 송출을 중단한다.
LG헬로비전은 내달 26일부터 tvN SPORTS, tvN SHOW, 중화TV, 투니버스 4개 채널의 송출을 중단할 예정이라고 26일 밝혔다.
LG헬로비전은 CJ ENM이 법적 소송을 통해 만료된 이전 계약을 근거로 동일한 사용료 지급을 요구함에 따라 이에 대응하기 위해 수요가 작은 4개 채널을 종료한다고 전했다.
케이블TV 업계 표준 대가 기준에 따라 '시청률 등 콘텐츠 가치 감소'와 '가입자와 방송매출 축소' 등을 고려할 때 콘텐츠 사용료 축소는 불가피하다는 입장이다.
CJ ENM과 LG헬로비전은 방송 채널 콘텐츠 사용료를 둘러싸고 갈등을 빚어 왔다. LG헬로비전은 가입자와 방송 매출 감소 등을 근거로 사용료 인하를 요구하며 지급액을 줄였고 CJ ENM은 이에 반발해 미지급 사용료 청구 소송을 제기했다.
LG헬로비전 관계자는 "CJ ENM이 정부의 분쟁조정을 거부하고 사법적 소송을 제기해 불가피하게 일부 채널의 송출을 종료할 예정"이라며 "시청자 불편을 최소화하고 정상적으로 케이블방송 사업을 유지하기 위해 대화를 통한 해결 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com