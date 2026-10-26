KB손해보험, 하반기 신입 공채…AI·데이터 인재 확보 중점

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4급 6개 부문·6급 영업지원 모집

11월 1일 오후 11시 접수 마감

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험이 AI·데이터 분야 인재 확보에 중점을 두고 하반기 신입사원 공개채용에 나선다. 데이터 기반 의사결정과 업무 효율화 등 전사 디지털 전환을 뒷받침할 인재를 선발할 계획이다.

KB손해보험은 '2026년 하반기 신입사원'을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 '2026년 하반기 신입사원'을 공개 모집한다고 26일 밝혔다. [사진=KB손해보험] 2026.10.26 yunyun@newspim.com

모집 분야는 4급 ▲AI·데이터 ▲경영지원 ▲상품·계리 ▲자산운용 ▲일반보험 ▲영업관리 등 6개 부문과 6급 영업지원(지점 매니저) 직무다. 입사지원서는 KB손해보험 채용 홈페이지에서 11월 1일 오후 11시까지 접수한다.

직무별 관련 학습·프로젝트 경험과 보험·금융·디지털 분야 전문 자격 보유자 등을 우대한다.

4급은 서류전형을 시작으로 AI 역량검사, 실무면접, 임원면접, 채용검진을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

6급은 서류전형과 실무면접, 채용검진을 거쳐 채용연계형 인턴 프로그램을 진행한다. 이후 직무연수와 현장실습(OJT), 임원면접 결과를 종합해 정규직 전환 여부를 결정한다. 최종 합격자는 2027년 1월 입사할 예정이다.

지원자격과 직무별 우대사항, 전형 일정 등 자세한 내용은 KB손해보험 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

KB손해보험 관계자는 "다양한 경험과 직무 역량을 바탕으로 KB손해보험의 미래를 함께 만들어갈 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

yunyun@newspim.com