호반프라퍼티, 아브뉴프랑서 창업기업 기획전 '스타터스 아틀리에' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중기부·중소벤처기업유통원 협력

창업기업 40개사 오프라인 판로 지원

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 호반그룹 계열 호반프라퍼티가 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원과 손잡고 유망 창업기업의 오프라인 판로 개척을 돕는다.

26일 호반프라퍼티에 따르면 경기 수원시 아브뉴프랑 광교점에서 창업기업 오프라인 기획전인 '스타터스 아틀리에'가 오는 28일까지 열린다.

지난 25일 아브뉴프랑 광교점에서 열린 창업기업 오프라인 기획전 '스타터스 아틀리에'를 찾은 방문객들이 참여기업 제품을 살펴보고 있다. [사진=호반그룹]

우수한 제품 경쟁력을 갖췄으나 오프라인 판매 채널 확보에 어려움을 겪는 창업기업들을 지원하기 위해 기획된 행사로, 올해 백화점 및 대형 상업시설에서 열리는 총 5회의 릴레이 기획전 중 두 번째 순서다.

이번 광교점 행사에는 총 40개 창업기업이 참여한다. 방문객들은 수제버터, 전통주 등 식품을 비롯해 생활용품, 반려동물 용품 등을 직접 살펴보고 구매할 수 있다. 호반프라퍼티는 구매 영수증 인증 시 선착순으로 다회용 가방을 증정하고, 스탬프 투어를 통한 경품 추첨 이벤트와 가족 단위 방문객을 위한 포토월 및 휴게 공간을 함께 운영한다.

호반프라퍼티는 광교점에 이어 내달 아브뉴프랑 판교점에서도 기획전을 이어간다. 판교점 행사는 11월 12~15일(1차), 19~22일(2차)로 나뉘어 총 8일간 진행될 예정이다.

김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장은 "다양한 기관과의 협업을 통해 유망 창업 브랜드의 성장을 지원하고 방문 고객에게는 다채로운 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 전했다.

[AI Q&A]

Q. '스타터스 아틀리에' 기획전은 어떤 목적으로 기획되었으며, 주최 기관은 어디인가요?

A. '스타터스 아틀리에'는 우수한 제품을 보유하고도 오프라인 유통망 확보에 어려움을 겪는 초기 창업기업들의 판로 개척과 고객 접점 확대를 지원하기 위해 마련되었습니다. 호반프라퍼티가 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원과 협력하여 공동으로 진행합니다.

Q. 현재 진행 중인 아브뉴프랑 광교점 행사에서는 어떤 제품들을 만나볼 수 있습니까?

A. 총 40개의 창업기업이 참여하여 수제버터, 김치, 전통주 등 특색 있는 식품군을 비롯해 다양한 생활용품과 반려동물 용품 등을 전시 및 판매하고 있습니다. 현장에서는 제품 체험과 함께 스탬프 경품 행사 등도 참여할 수 있습니다.

Q. 광교점 행사 이후 향후 기획전 일정은 어떻게 예정되어 있나요?

A. 광교점 행사는 10월 28일까지 진행되며, 11월에는 아브뉴프랑 판교점에서 후속 기획전이 열립니다. 판교점 행사는 11월 12일부터 15일까지 1차, 11월 19일부터 22일까지 2차로 나뉘어 총 8일간 진행될 예정입니다.

dosong@newspim.com