LS에코에너지, 베트남에 울트라캐패시터 생산시설 구축

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650억원 투자해 내년 4월 양산…2030년 매출 1500억원 목표

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS에코에너지가 베트남에 인공지능(AI) 데이터센터용 울트라캐패시터(UC) 생산시설을 구축하며 고부가가치 신사업 확대에 나선다.

LS에코에너지는 베트남 생산법인 LSCV가 약 650억원을 투자해 현지에 UC 생산설비를 구축한다고 26일 밝혔다. 내년 4월부터 양산과 공급을 시작해 2030년 연간 약 1500억원의 매출을 달성한다는 목표다.

LS에코에너지 베트남생산법인(LSCV)전경.[사진=LS에코에너지]

이번 투자는 계열사인 LS머트리얼즈의 AI 데이터센터용 UC 수주 확대에 대응하기 위한 것이다. LS머트리얼즈는 지난 13일 미국 수소연료전지 기업과 약 5150만달러(약 690억원) 규모의 공급계약을 체결했다.

LS에코에너지는 LS머트리얼즈의 기술을 기반으로 UC를 위탁생산(OEM)할 예정이다. 이를 통해 LS머트리얼즈는 국내와 베트남으로 생산거점을 다변화하고, LS에코에너지는 신규 매출 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

베트남 생산법인 LSCV는 기존 공장 내 유휴부지를 활용할 수 있어 초기 투자 부담을 줄일 수 있다. 인건비와 유틸리티 비용도 상대적으로 낮아 원가 경쟁력 확보에 유리하다는 설명이다.

UC는 전기를 빠르게 저장하고 공급해 수소연료전지 발전 시스템에서 발생하는 순간적인 전력 부족을 보완하는 에너지저장장치다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "UC를 새로운 성장동력으로 육성하고, 버스덕트 등 AI 데이터센터용 고부가 제품으로 사업 영역을 확대하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com