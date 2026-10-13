LS머트리얼즈, 美 수소연료전지 기업에 690억원 규모 UC 공급

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국내 UC 업계 최대 수출 계약…지난해 별도 매출의 2.4배

AI 데이터센터 전력 인프라 시장 확대…연내 추가 계약 협의

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS머트리얼즈가 미국 수소연료전지 기업과 약 690억원 규모의 울트라캐패시터(UC) 공급 계약을 체결하며 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 확대한다.

LS머트리얼즈는 미국 수소연료전지 기업에 약 5150만 달러(약 690억원) 규모의 AI 데이터센터(AIDC)용 UC를 공급한다고 13일 밝혔다. 지난해 LS머트리얼즈 별도 매출액인 약 290억원의 2.4배 수준이다.

LS머트리얼즈 직원들이 울트라캐패시터를 생산하고 있다.[사진=LS머트리얼즈]

계약 물량은 2027년 4월부터 약 1년간 순차적으로 공급될 예정이다. 앞서 LS머트리얼즈는 지난 7월 동일 기업과 약 470만 달러(약 63억원) 규모의 초도 공급 계약을 체결했다.

이번 계약을 포함한 누적 수주액은 약 5600만 달러다. 회사는 현재 추가 공급 계약을 협의 중이며, 연내 계약이 성사될 경우 누적 수주액이 1억 달러를 넘어설 것으로 기대하고 있다.

이번 수주는 LS머트리얼즈가 기존 산업용 중심의 사업을 AI 데이터센터 전력 인프라 분야로 확대한다는 점에서 의미가 있다는 설명이다. 회사는 그동안 풍력발전 터빈과 무인운반차(AGV), 무정전전원장치(UPS) 등에 사용되는 UC를 공급해 왔다.

UC는 순간적으로 대용량 전력을 충전하거나 방전할 수 있는 에너지 저장장치다. AI 데이터센터의 전력 사용량이 급격하게 변할 때 수소연료전지 시스템의 출력을 안정화하는 역할을 한다.

최근 AI 데이터센터의 전력 수요가 늘어나면서 안정적인 전력 공급을 위한 수소연료전지의 활용 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 수소연료전지용 UC 수요도 확대될 것으로 전망된다.

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 "이번 계약은 AIDC용 수소연료전지 시장에 본격 진입하며 새로운 성장 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "고객사와의 협력을 확대하고 중대형 UC 분야의 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com