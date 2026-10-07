LS에코에너지, AIDC용 대용량 버스덕트 투자…베트남 생산능력 확대

AI 핵심 요약beta
- LS에코에너지가 7일 베트남 LSCV에 버스덕트 설비를 늘렸다.
- 에폭시 타입 추가로 AIDC용 생산능력이 2배로 확대됐다.
- 회사는 아시아 AI 전력 인프라 수주 경쟁력 강화를 노렸다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS에코에너지가 인공지능 데이터센터(AIDC)용 대용량 버스덕트 생산능력을 확대하며 전력 인프라 사업 강화에 나선다.
LS에코에너지는 베트남 호찌민 생산법인 LSCV가 약 80억원을 투자해 에폭시 절연 타입 버스덕트 생산설비를 신규 구축한다고 7일 밝혔다.
에폭시 타입 버스덕트는 높은 절연성과 내구성이 요구되는 대용량 전력 공급에 적합한 고부가 제품이다. LSCV는 2027년 하반기부터 양산을 시작할 예정이다.
기존 필름 타입에 에폭시 타입을 추가하면서 전체 버스덕트 생산능력은 현재보다 2배로 확대된다. 회사는 제품군 확대를 통해 AIDC 고객사의 다양한 요구 사양에 대응하고 아시아 지역을 중심으로 수주 경쟁력을 강화할 계획이다.
LS전선도 AIDC용 버스덕트 사업 확대를 위해 글로벌 생산 체계를 강화하고 있다. 가온전선의 미국 자회사 LSCUS를 북미 사업 거점으로 활용하고 있으며 멕시코에는 생산법인을 건설 중이다. 국내 경북 구미공장과 베트남 LSCV의 생산능력도 확대하고 있다.
최근 글로벌 빅테크 기업들의 동남아시아 데이터센터 투자 확대도 관련 전력 인프라 수요를 끌어올리고 있다. 마이크로소프트와 구글은 말레이시아에 각각 22억달러와 20억달러 규모의 투자를 발표하고 AI·클라우드 인프라 확충에 나서고 있다.
LSCV는 2018년 버스덕트 생산설비를 구축한 이후 플랜트와 고층빌딩을 중심으로 사업을 확대해 왔다. 최근에는 인도네시아와 말레이시아의 글로벌 빅테크 하이퍼스케일 데이터센터로 공급처를 넓혔다.
이에 따라 올해 상반기 LSCV의 버스덕트 매출은 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다.
이상호 LS에코에너지 대표는 "이번 투자를 통해 제품 경쟁력과 생산능력을 동시에 강화하고 아시아 AI 전력 인프라 시장 공략에 속도를 내겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com