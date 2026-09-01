LS전선, 초전도로 AI 데이터센터 전력 인프라 공략

AI 핵심 요약beta
- LS전선이 1일 AFF와 AIDC 협력 MOU를 체결했다.
- 초전도 기술로 외부 전력망과 내부 인프라를 묶겠다.
- 데이터센터 초기 설계부터 통합 솔루션을 제안한다.
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23kV급 초전도 시스템으로 154kV급 송전…신규 변전소 건설 부담 낮춰
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LS전선이 초전도 기술을 앞세워 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 전력 인프라 시장 공략에 나선다.
LS전선은 GPU·전력설비·냉각·건축·사업개발 분야 5개사가 참여하는 'AI 팩토리 프론티어(AI Factory Frontier·AFF)' 컨소시엄과 공동사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.
AFF는 각 참여사의 AIDC 솔루션을 연계해 데이터센터 사업자에게 통합 솔루션을 제안하는 협력체다. 내외종합건축사사무소와 에즈웰에이아이, 엔필드피앤디, 우진기전, 일진이앤에스 등이 참여하고 있다.
LS전선은 AFF와 함께 AIDC 프로젝트 초기 단계부터 고객의 전력 수요와 부지 여건 등을 검토하고 신규 사업 기회를 발굴할 계획이다. 외부 전력망부터 데이터센터 내부 배전·통신망까지 아우르는 전력 인프라 솔루션도 공동으로 제안한다.
외부 전력망에는 초전도 시스템을 적용하고 데이터센터 내부에는 버스덕트와 광케이블 등을 공급하는 방식이다.
LS전선이 세계 최초로 상용화한 초전도 시스템은 23kV급 중전압(MV)으로 154kV급 고전압(HV) 수준의 전력을 전송할 수 있는 것이 특징이다. 기존 변전소를 활용하면서도 대용량 전력 공급이 가능해 신규 변전소 건설과 전력 인프라 설치에 필요한 공간을 줄일 수 있다고 회사 측은 설명했다.
AFF 참여사들도 각 전문 분야를 맡는다. 내외종합건축사사무소는 건축 설계를, 에즈웰에아이는 GPU와 AI 인프라 플랫폼을 담당한다. 우진기전은 전력설비 구축, 엔필드피앤디는 사업 개발, 일진이앤에스는 냉각·재생에너지 설비 구축을 맡는다.
LS전선은 최근 가온전선, LS에코에너지 등과 함께 글로벌 빅테크와 네오클라우드 사업자의 AIDC에 관련 제품을 공급하고 있다. 이번 협력을 계기로 개별 제품 공급을 넘어 데이터센터 구축 초기부터 전력 인프라 설계와 솔루션을 제안하는 사업으로 영역을 확대한다는 방침이다.
LS전선 관계자는 "AIDC의 급성장으로 대용량 전력 확보가 핵심 과제로 떠오르고 있다"며 "초전도 기술을 앞세워 AIDC 전력 인프라의 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com