테크로스 워터앤에너지, 첨단산업 수처리 사업 수주

AI 핵심 요약beta
- 테크로스 워터앤에너지가 6월 SK하이닉스 용인 폐수처리 공사 LOI를 받았다.
- 회사는 반도체·디스플레이 수처리 수주를 늘리며 총 2300억 원대 사업을 추진했다.
- 정부 초순수 국산화 과제 총괄주관기관으로 선정돼 전 공정 자립화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부방그룹 계열사인 테크로스 워터앤에너지(대표이사 윤혁노)가 첨단산업 수처리 사업 수주와 국가 연구개발(R&D) 과제 수행을 통해 반도체·디스플레이 분야 수처리 사업을 확대하고 있다고 밝혔다.
회사는 지난 6월 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 내 500억 원대 폐수처리 시스템 구축 공사와 관련해 협력의향서(LOI)를 수령했다. 이어 300억 원대 후속 연계 프로젝트 협의도 진행 중으로, 관련 총 사업 규모는 800억 원대에 달할 것으로 전망된다.
해당 사업은 반도체 제조 공정에서 발생하는 폐수를 처리하는 시스템을 구축하는 프로젝트다. 테크로스 워터앤에너지는 기계설비 구축과 종합 시운전 등을 담당한다. 회사는 최근 반도체 소재와 디스플레이 산업 분야에서도 약 1500억 원 규모의 수처리·환경시설 구축 사업을 수주했다고 설명했다.
테크로스 워터앤에너지는 초순수 생산공정 국산화 기술개발에도 참여 중이다. 회사는 지난 4월 정부가 추진하는 '초순수 생산공정 전 과정 국산화 기술개발' 과제의 총괄주관기관으로 선정됐다. 선행 과제가 '초순수 처리' 공정에 한정해 국산화율 70%를 달성한 데 이어, 이번 과제는 전처리·순수처리·초순수처리 등 생산 전 공정으로 범위를 넓혀 최종 국산화율 90% 이상 달성을 목표로 한다.
회사 측에 따르면 테크로스 워터앤에너지의 초순수 시설 시공 실적은 누적 시설용량 기준 하루 33만㎥ 이상이다. 회사는 초순수 생산부터 폐수처리와 재이용까지 수처리 전 과정의 설계·조달·시공(EPC) 사업을 수행하고 있다.
하·폐수 처리수를 다시 처리해 공업용수로 활용하는 재이용 분야에서는 파주·여수·청주 등의 민간투자사업을 수행했으며, 반도체와 디스플레이 분야의 재이용 프로젝트에도 참여해 왔다.
테크로스 워터앤에너지 관계자는 "첨단산업 공정에서 안정적인 용수 공급과 폐수 처리는 핵심 인프라"라며 "보유한 EPC 기술력과 사업 경험을 바탕으로 첨단산업 수처리 사업 영역을 이어해 나가겠다"고 밝혔다.
부방그룹은 테크로스 워터앤에너지와 그린수소 수전해 시스템 및 선박평형수 처리장치 사업을 영위하는 테크로스를 중심으로 환경·에너지 사업을 전개하고 있다.
whitss@newspim.com