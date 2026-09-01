금호타이어, 美 IDEA 동상…2년 연속 세계 3대 디자인상 석권

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 1일 미국 IDEA 디자인 어워드 동상을 받았다.
- 미래 모듈형 타이어 옴니 링으로 콘셉트 부문을 수상했다.
- 올해 iF·레드닷까지 받아 2년 연속 3대상 석권했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 미국 IDEA 디자인 어워드에서 동상을 수상하며 2년 연속 세계 3대 디자인상을 모두 석권했다.
금호타이어는 '2026 미국 IDEA 디자인 어워드'에서 미래 모듈형 타이어 '옴니 링(Omni Ring)'으로 '콘셉트 & 스페큘러티브 디자인' 부문 동상을 받았다고 1일 밝혔다.
IDEA는 미국산업디자이너협회가 주관하는 국제 디자인상으로 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.
옴니 링은 미래 교통 시스템에 최적화된 모듈형 타이어로 다방향 이동이 가능한 것이 특징이다. 주행 환경과 이동 목적에 따라 다양한 패턴 디자인을 적용할 수 있으며, 모빌리티 플랫폼 크기와 형태에 따라 장착 수량도 조정할 수 있다.
금호타이어는 올해 옴니 링으로 iF와 레드닷 디자인 어워드에서도 본상을 수상했다.
김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 "미래 모빌리티 환경에 대한 고민과 혁신적인 디자인 역량을 인정받은 결과"라고 말했다.
chanw@newspim.com