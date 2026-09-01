현대로템, 국내 기술로 '장갑형구급차' 개발…야전 환자 후송체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대로템이 1일 장갑형의무후송차량 개발을 완료했다.
- 2024년부터 2년간 국내 기술로 설계·시험평가를 진행했다.
- 환자 6명 수용 가능하며 양산·전력화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대로템이 전장에서 부상 장병을 안전하게 후송할 수 있는 장갑형구급차 개발을 완료했다.
현대로템은 방위사업청이 주관한 '장갑형의무후송차량' 체계개발 사업을 완료했다고 1일 밝혔다. 지난 2024년부터 약 2년간 설계와 시제차량 제작, 시험평가 등을 국내 기술로 수행했다.
장갑형의무후송차량은 전장의 환자를 후방 의료시설로 옮기는 장갑형구급차다. 현재 군에서 운용 중인 차륜형지휘소용차량을 기반으로 개발해 방호력과 기동성을 확보했다.
실내 공간도 확대했다. 의무병 2명이 탑승한 상태에서 보행환자 최대 6명 또는 들것환자 최대 4명을 수용할 수 있다.
차량에는 고휘도 LED 실내등과 들것환자이송장치, 산소공급장치, 제세동기, 환자관찰장치 등 응급처치용 의료장비를 탑재했다.
현대로템은 향후 양산 사업을 거쳐 전력화를 추진하고 차륜형장갑차 계열화 모델 확대와 수출 경쟁력 강화에도 나설 계획이다.
현대로템 관계자는 "야전 환자를 보다 안전하고 신속하게 후송하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com