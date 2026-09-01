부스트랩, 뷰티 사업 신성장동력 육성 및 라이프 브랜드 글로벌 확장 추진

AI 핵심 요약beta
- 부스트랩이 2026일 뷰티 사업 확장과 글로벌 진출 전략을 발표했다.
- 비건이펙트를 베라펙트로 바꿔 글로벌 스킨케어로 재편했다.
- 라비킷·에르고바디는 수익원, 베라펙트·루아페는 성장엔진으로 키운다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 커머스 기업 부스트랩이 뷰티 사업을 차세대 핵심 성장동력으로 지정하고, 기존 라이프스타일 브랜드의 글로벌 시장 진출을 가속화하는 투트랙(Two-track) 사업 전략을 발표했다.
부스트랩은 올해인 2026년을 뷰티 사업 확장의 원년으로 삼고 제품 포트폴리오 다각화에 나선다. 이를 위해 기존에 운영하던 화장품 브랜드 '비건이펙트'의 브랜드명을 '베라펙트(VERAFECT)'로 리브랜딩하며, 이를 글로벌 스킨케어 브랜드로 전면 재편할 계획이다. 베라펙트는 미국 시장을 필두로 한국과 일본 시장을 겨냥한 구체적인 시장 진입(GTM) 전략을 수립 중이다.
이와 함께 라이프스타일 부문은 국내 시장에서 검증된 수익 모델을 바탕으로 해외 진출을 본격화한다. 국가별 소비자에 맞춘 핵심 제품과 고유의 판매 소구점(USP)을 발굴하고, 각 시장 환경에 최적화된 유통 채널 및 마케팅 콘텐츠 모델을 구축하여 사업 영역을 넓힌다는 방침이다.
사내 브랜드별 운영 역할 역시 성장 단계에 맞춰 세분화했다. 생활·리빙 브랜드 '라비킷'과 홈트레이닝·체형관리 브랜드 '에르고바디'는 현재의 주력 수익 창출원으로서 글로벌 확장을 견인하는 역할을 맡는다. 반면 뷰티 브랜드인 '베라펙트'와 뷰티·프래그런스 브랜드 '루아페'는 미래 시장을 주도할 차세대 성장 엔진으로 집중 육성된다.
이러한 전략은 최근 전사 타운홀 미팅을 통해 공유됐다. 부스트랩 측은 제품 기획, 수요 창출, 시장 검증, 글로벌 유통으로 이어지는 사업 사이클을 구축하고, 해당 과정에서 획득한 실적 데이터를 다음 상품 기획과 마케팅에 재투자하는 선순환 구조를 확립하겠다고 설명했다. 회사는 올해 하반기까지 해외 진출에 필요한 제반 운영 체계를 선제적으로 갖춘 뒤, 2027년부터 한국, 미국, 일본을 중심으로 본격적인 기업 규모 확장(Scale-up)에 나설 계획이다.
최재선 부스트랩 대표는 "제품과 고객, 콘텐츠, 유통 과정에서 축적되는 데이터와 성공 경험을 다음 단계의 성장으로 연결할 것"이라며 "특정 시장에서의 성공 모델을 다른 국가와 브랜드에도 일관되게 적용할 수 있는 글로벌 커머스 전문 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
ohzin@newspim.com