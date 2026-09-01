[글로벌 마켓 리포트 9월 1일]

AI 핵심 요약beta
- 31일 뉴욕증시가 미·이란 무력 충돌 재개로 하락했다
- 유가 급등에 에너지주 강세, PG&E는 18.2% 폭락했다
- 미 국채 금리와 금값은 뛰고 달러는 소폭 내렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 31일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락했다.
이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 374.09포인트(0.70%) 내린 5만3185.90에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 25.62포인트(0.33%) 하락한 7686.14, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 31.53포인트(0.12%) 밀린 2만6370.89를 기록했다.
미국과 이란이 약 한 달 만에 다시 무력을 주고받으면서 투자 심리가 위축된 영향이다. 미군이 호르무즈 해협의 이란 라라크섬을 타격하자 이란은 아랍에미리트(UAE)와 요르단 내 미군기지를 공격했다. 도널드 트럼프 대통령은 폭스뉴스에 보복 대응하겠다고 밝혔으나 구체적인 내용은 언급하지 않았다.
S&P500 11개 업종 가운데 에너지가 유가 급등에 힘입어 가장 크게 올랐다. 핼리버튼이 1.85%, 밸러로에너지가 1.86% 상승했다.
반면 유틸리티는 가장 부진한 업종에 속했다. 캘리포니아 상원의 법안 수정이 전력망 운영사의 산불 배상 책임 문제를 거의 해소하지 못한 영향이다. 캘리포니아 전력회사 PG&E는 18.2% 폭락하며 6년여 만의 최대 낙폭을 기록했다.
반도체주는 강세를 보였다. 엔비디아가 1.36% 올랐고 샌디스크와 퀄컴이 각각 5.50%, 3.83% 상승했다.
게임스톱은 2.85% 뛰었다. 앞서 발표한 14억 달러 규모 채무 교환 가운데 약 27%를 신주 발행 대신 보유 현금으로 상환하겠다고 밝히면서 추가 지분 희석 우려가 줄었다.
◆ 유가 3% 가까이 '껑충'...금값은 내려
미국과 이란 간 군사 충돌 재개로 국제유가는 급등했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 2.36달러(2.83%) 상승한 배럴당 85.76달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 2.39달러(2.71%) 오른 배럴당 90.49달러에 거래를 마쳤다. 장중에는 91.52달러까지 오르며 지난 8월 25일 이후 최고치를 기록했다.
금값은 2주 만에 최저 수준 부근에서 움직였다. 투자자들이 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인상 가능성이 높아지고 있는 상황을 평가하는 가운데, 유가 급등까지 인플레이션 우려를 키웠다.
뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 1.1% 하락한 온스당 4481.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 1일 오전 2시 39분 0.4% 오른 온스당 4607.90달러를 기록했다.
CME 페드워치 툴에 따르면 트레이더들이 예상하는 9월 금리 인상 확률은 약 64%로 높아졌다.
◆ 미 국채 금리 급등...달러는 소폭 하락
미국 국채 수익률(금리)은 상승했다. 미-이란 공격 재개에 유가가 상승한 데다, 연준의 9월 금리 인상 기대가 높아진 영향이다.
이날 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 3.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.758%를 기록했다. 장중에는 4.768%까지 올라 2025년 1월 15일 이후 최고치를 찍었다. 월간 기준으로는 1.5bp 상승해 2개월 연속이자 최근 6개월 가운데 다섯 번째 상승을 기록할 전망이다.
30년물 국채 수익률은 4.8bp 오른 5.256%를 기록했으며 장중 한때 5.267%까지 상승해 지난 8월 21일 이후 최고치를 나타냈다. 반면 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.2bp 오른 4.352%로 상승폭이 제한됐다. 2년물과 10년물 국채 수익률 격차는 플러스(+) 40.8bp를 기록했다.
달러화는 연준의 금리 인상 기대가 높아졌음에도 이번 주 고용지표를 앞둔 관망세 속에 소폭 하락했다.
주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.24% 내린 99.43을 기록했다. 지난달 28일에는 99.73까지 올라 8월 17일 이후 최고치를 기록했다.
달러인덱스는 미 재무부의 국채 바이백(환매) 확대 계획이 달러 등 법정화폐 가치 하락에 대비하는 '디베이스먼트 트레이드(debasement trade)'를 다시 촉발한 영향으로 2개월 연속 월간 하락을 기록할 전망이다.
유로화는 달러 대비 0.27% 상승한 1.1615달러를 기록했고, 영국 파운드화는 0.07% 오른 1.3544달러를 나타냈다. 두 통화 모두 2개월 연속 월간 상승을 기록할 것으로 보인다.
일본 엔화도 달러 대비 0.2% 강세를 보이며 달러당 159.77엔을 기록했다. 엔화는 지난달 28일 달러당 160엔을 넘어서는 수준까지 약세를 보였지만 이날 반등했다.
◆ 유럽증시도 중동 긴장에 하락
유럽 주요국 증시 역시 중동 긴장 재격화에 하락 마감했다.
범유럽지수인 STOXX600지수는 전장보다 3.81포인트(0.58%) 내린 651.35를 기록했고 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 288.50포인트(1.09%) 하락한 2만6281.49로 집계됐다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 50.65포인트(0.60%) 밀린 8350.53을 가리켰다. 영국 런던 증시는 은행 휴일로 휴장했다.
8월 한 달로 보면 STOXX600지수는 0.3% 오르며 5개월 연속 오름세를 이어갔다. 실적 호조와 인공지능(AI)에 대한 기대가 지수를 떠받쳤다.
독일 DAX지수 하락에는 물가 지표도 작용했다. 8월 독일 물가는 이란 분쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 오름폭이 확대됐다. 다만 상승 폭은 예상보다 작았고 근원 물가는 안정적으로 유지됐다.
시장은 유럽중앙은행(ECB)의 9월 금리 인상을 사실상 기정사실로 받아들이고 있다.
특징주로 독일 위성 제조사 OHB는 유럽연합(EU) 보안통신 프로그램 아이리스2에 투입할 위성 18기를 개발하고 제작하는 10억 유로(약 1조5800억 원) 규모 계약을 체결했다는 소식에 6.3% 올랐다.
반면 페로제도 연어 양식업체 바카프로스트는 2분기 실적 발표 후 8.4% 급락하며 STOXX600 편입 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다.
wonjc6@newspim.com