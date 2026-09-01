삼성전기, AI서버 MLCC 1조 수주…역대 최대 계약

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기는 1일 글로벌 대형기업과 AI 서버용 MLCC 계약을 맺었다
- 계약 규모는 1조722억원으로 LTA 사상 최대라고 밝혔다
- AI 서버 수요 확대로 삼성전기 고부가 부품 수주가 늘고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일반 서버보다 MLCC 10배 이상 탑재…AI 부품 수요 선점
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = AI 데이터센터 투자 확대의 수혜가 GPU와 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 전자부품으로 빠르게 확산하고 있다. 삼성전기가 글로벌 대형기업과 1조원이 넘는 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공급계약을 체결하며 향후 AI 서버 시장의 장기 수요 선점에 나섰다.
삼성전기는 글로벌 대형기업과 약 1조722억원 규모의 AI 서버용 MLCC 공급계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 공급 기간은 2027년 1월1일부터 같은 해 12월31일까지 1년이다. 삼성전기가 체결한 MLCC 장기공급계약(LTA) 가운데 역대 최대 규모다.
MLCC는 전자회로에 전류가 안정적으로 흐르도록 조절하는 핵심 부품으로 스마트폰부터 자동차, 서버까지 대부분의 전자제품에 사용된다. 특히 AI 서버는 일반 서버보다 MLCC 탑재량이 10배 이상 많다. 고성능 AI 가속기가 대규모 전력을 사용하는 데다 24시간 가동되는 만큼 고온·고전압 환경을 견디는 고용량·고신뢰성 MLCC가 필요해 일반 제품보다 기술 진입장벽도 높다.
이번 계약은 AI 데이터센터 증설이 삼성전기의 실질적인 장기 수주로 연결되고 있다는 점에서도 의미가 있다. 삼성전기는 이번 계약 상대방을 포함해 현재 글로벌 기업 10여곳과 MLCC 장기공급계약을 맺고 있다. 추가 글로벌 고객사와도 LTA를 논의하고 있어 향후 수주 규모가 더 확대될 가능성이 있다.
삼성전기는 AI 관련 고부가 부품의 장기 수요 확보에도 속도를 내고 있다. 지난 5월 이후 실리콘 캐패시터와 AI 서버용 MLCC에서 잇달아 계약을 체결하며 누적 장기공급계약 규모가 약 2조2500억원에 달한다. 경기 변동에 민감한 범용 부품 판매 비중을 낮추는 동시에 AI 서버용 제품을 중심으로 고부가 포트폴리오 전환을 가속하는 모습이다.
시장 성장 속도도 가파르다. 골드만삭스는 AI 서버용 MLCC 시장이 2025년 14억달러에서 2030년 58억달러로 커져 연평균 약 34% 성장할 것으로 전망했다. 삼성전기는 현재 이 시장에서 40% 이상의 점유율을 확보하며 글로벌 선두권을 유지하고 있다. AI 서버 출하량 증가뿐 아니라 서버당 MLCC 탑재량 자체가 많다는 점에서 데이터센터 투자가 늘수록 관련 수요도 동반 확대될 전망이다.
삼성전기 관계자는 "이번 계약은 삼성전기의 기술력과 공급 안정성을 글로벌 고객사가 인정한 결과"라며 "AI 서버용 고신뢰성 MLCC 공급을 확대해 AI 시장에서 확고한 리더십을 확보해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com