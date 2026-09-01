벤츠코리아, '디 올-뉴 일렉트릭 CLA' 사전계약…5290만원부터

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 코리아가 1일 디 올-뉴 일렉트릭 CLA 사전계약을 시작했다.
- 국내에는 2개 전기 모델 5개 트림을 5290만원부터 판매했다.
- 1회 충전 542km·792km 주행에 4분기 인도 예정이었다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 차세대 전기차 '디 올-뉴 일렉트릭 CLA'의 국내 사전계약을 1일부터 시작했다.
디 올-뉴 CLA는 메르세데스-벤츠의 차세대 모듈형 아키텍처 'MMA'를 처음 적용한 모델이다. MB.OS 기반 최신 MBUX 인포테인먼트 시스템과 MBUX 슈퍼스크린을 탑재해 디지털 경험을 강화했다.
국내에는 CLA 200 electric과 CLA 250+ electric을 총 5개 트림으로 선보인다. 가격은 5290만원부터 6770만원이며 고객 인도는 4분기부터 시작될 예정이다.
CLA 200 electric은 최고출력 221마력, CLA 250+ electric은 268마력을 발휘한다. WLTP 기준 1회 충전 주행거리는 각각 최대 542km와 792km다.
800V 전기 아키텍처를 기반으로 CLA 200 electric은 최대 200kW, CLA 250+ electric은 최대 320kW 급속충전을 지원한다. 배터리 10%에서 80%까지 충전 시간은 각각 약 20분과 22분이다.
내부에는 10.25인치 운전자 디스플레이와 14인치 중앙·동승석 디스플레이가 연결된 MBUX 슈퍼스크린을 적용했다. 전기차 모델에는 101L 전면 트렁크도 제공한다.
chanw@newspim.com