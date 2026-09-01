제네시스, 전기차 고객에 최대 3개월 무료 충전 혜택

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 1일 전기차 고객 무료 충전 프로모션을 시작했다.
- GV60 등 4개 차종 개인·개인사업자만 대상이다.
- 11월 30일까지 E-pit·현대엔지니어링서 충전 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 전기차 구매 고객의 충전 비용 부담을 낮추기 위해 무료 충전 프로모션을 진행한다.
제네시스는 1일부터 10월 31일까지 전기차를 출고한 개인 및 개인사업자 고객을 대상으로 'E-pit 충전 감사 프로모션'을 실시한다고 밝혔다.
대상 차종은 ▲GV60 ▲GV60 마그마 ▲GV70 전동화 모델 ▲G80 전동화 모델이다. 법인과 중고차 구매 고객은 제외된다.
프로모션 대상 고객은 오는 11월 30일까지 최대 3개월 동안 전국 E-pit 충전소와 현대엔지니어링 충전소에서 초고속·급속·완속 충전을 무료로 이용할 수 있다.
혜택을 받으려면 E-pit 앱에 차량을 등록한 뒤 이벤트 페이지에서 신청해야 한다. 신청 후 회원 등급이 '웰컴'으로 전환되면 무료 충전 혜택이 적용된다.
제네시스 관계자는 "전기차를 선택한 고객에게 실질적인 충전 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com