LS전선·LS마린솔루션, 유럽 해상풍력 공략…HVDC 통합 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- LS전선이 23일 유럽 해상풍력 공략 강화했다.
- 함부르크 전시회서 HVDC·해저케이블 선보였다.
- LS마린솔루션과 생산부터 유지보수까지 묶었다.
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500kV급 HVDC·해저케이블 시공 역량 앞세워 유럽 시장 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS전선이 LS마린솔루션과 함께 해저케이블 생산부터 시공·유지보수까지 아우르는 통합 솔루션을 앞세워 유럽 해상풍력 시장 공략을 강화한다.
LS전선은 22일부터 25일까지 독일 함부르크에서 열리는 '윈드에너지(WindEnergy) 함부르크 2026'에 참가한다고 23일 밝혔다.
윈드에너지 함부르크는 2년마다 독일 함부르크에서 열리는 풍력에너지 전문 전시회로 글로벌 개발사와 전력회사, 터빈·케이블 제조사 등 풍력산업 주요 기업들이 참여한다.
LS전선은 이번 전시에서 풍력터빈부터 육상 전력망까지 연결하는 해상풍력 전력망 솔루션을 공개한다. 터빈용 배전(MV) 케이블과 터빈 간 해저케이블, 육상까지 연결하는 초고압 해저케이블 등 전 구간 제품군을 선보인다.
특히 국내 전력업계에서 유일하게 상용화한 500kV급 초고압직류송전(HVDC) 케이블 기술을 소개한다. 525kV·80℃급 HVDC 해저케이블은 기존 70℃급 제품보다 송전 용량을 최대 25% 높일 수 있어 대형화·원거리화되는 해상풍력 프로젝트의 대용량 송전에 대응할 수 있다는 설명이다.
LS전선은 LS마린솔루션과 협업해 해저케이블 생산과 포설·시공, 점검·유지보수까지 전 과정을 수행하는 통합 사업 체계도 강화하고 있다.
LS마린솔루션은 2028년 투입을 목표로 1만3000톤급 대형 HVDC 해저케이블 포설선을 건조하는 등 글로벌 해상풍력 프로젝트 대응 역량을 확대하고 있다.
유럽 시장의 탄소 감축 요구에 대응한 친환경 소재도 선보인다. 재생동과 저탄소·재생 알루미늄 등을 적용해 원재료 단계에서 탄소 배출을 줄이고 유럽 해상풍력 프로젝트의 친환경 조달 기준에 대응한다는 계획이다.
LS전선 관계자는 "유럽 최대 HVDC 프로젝트인 테넷 프로젝트에서 최대 규모 공급계약을 확보하는 등 유럽은 LS전선의 핵심 시장"이라며 "HVDC 기술과 해저 시공 역량을 기반으로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com