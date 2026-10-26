국정원, 아태 9개국과 '마약정보 협력체' 회의..."초국가 범죄 공동 대응 강화"

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27일 부산서 대응 방안 집중 협의

'마약왕' 박왕열 국내 송환 등 성과

"해외 각국과의 공조 강화에 주력"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국가정보원 국제범죄정보센터(TCIC)가 오는 27일 부산에서 아시아·태평양 지역 주요 9개국과 함께 '아시아 마약정보협력체' 제3차 총회를 개최하고, 초국가적 마약범죄 대응 방안을 논의한다.

이 협력체는 국정원이 주도하여 2024년 출범했는데, 아태 지역 정보·수사기관들과 마약범죄 정보 공유 및 유통 경로 추적 등 밀접한 공조를 이어오고 있다.

서울 서초구 내곡동 국가정보원 청사 앞 '정보는 국력이다' 원훈석. [사진= 국가정보원]

이번 제3차 총회는 2024년 2월 1차, 지난해 9월 2차 총회에 이어 개최되는 것으로 기존 동남아 7개 회원국(캄보디아·라오스·필리핀·태국·베트남·말레이시아·싱가포르) 외에 호주·일본이 참관국 자격으로 처음 참석한다.

국정원 측은 호주와 일본의 첫 참석에 대해 협력체의 범위가 동남아를 넘어 동아시아 및 태평양 지역까지 확장되어, 보다 다각화된 '초국가범죄 공동대응 체제'를 구축했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

그간 국정원은 이 협력체를 바탕으로 유관국들과 긴밀히 협력하며 굵직한 가시적 성과를 거둬왔다는 평가다.

지난해에는 국민적 공분을 샀던 '한국인 대학생 고문·살해사건' 주범과 범죄 조직원들을 동남아 현지에서 검거하는 데 기여했다.

이어 올해 3월에는 필리핀 당국과의 적극적인 공조를 통해 '마약왕' 박왕열의 국내 송환을 성사시켰으며, 6월에는 태국과의 합동 작전으로 대형 마약공급책의 보관기지를 원점 타격하여 마약 원료물질 49.98톤을 전량 압수하는 성과를 올렸다.

아울러 협력체는 회차를 거듭하며 마약 문제뿐만 아니라 동남아 거점 스캠 조직 추적, 캄보디아 내 '코리아 전담반' 출범 지원 등 국제범죄 전반을 아우르는 글로벌 공조 플랫폼으로 진화하고 있다는 게 국정원 설명이다.

이번 총회에서는 지난 주요 성과를 공유하고 향후 운영 방향을 논의함과 동시에, 다자 및 양자 간 회담을 개최해 정보협력 수준을 더욱 고도화할 방침이다.

국정원 국제범죄정보센터 관계자는 "앞으로도 협력체를 중심으로 해외 각국과의 공조를 한층 강화하여 초국가 범죄로부터 안전한 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

yjlee@newspim.com