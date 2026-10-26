'BYD 효과' 도이치모터스, 3분기 누적 영업익 351억원…전년比 25.4%↑

AI 핵심 요약beta
- 도이치모터스는 26일 3분기 누적 영업이익이 25.4% 증가했다
- BYD 판매 호조로 매출 2조390억원과 순이익 35억8000만원을 기록했다
- 도이치모터스는 자사주 103만주를 소각해 주주환원에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보유 자사주 103만주 전량 소각 결정
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 도이치모터스가 중국 전기차 브랜드 BYD 판매 호조에 힘입어 올해 3분기 누적 영업이익이 25% 이상 증가했다. 주주환원 정책의 일환으로 약 50억원 규모의 자사주도 소각하기로 했다.
도이치모터스는 26일 잠정 실적 공시를 통해 올해 3분기 누적 연결기준 매출 2조390억원, 영업이익 351억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 6.8%, 25.4% 증가했다.
같은 기간 당기순이익은 35억8000만원으로 지난해 같은 기간보다 209.9% 늘었다.
실적 개선에는 BYD 사업을 담당하는 자회사 DT네트웍스의 성장이 영향을 미쳤다. DT네트웍스는 올해 3분기 누적 매출 2406억원, 영업이익 73억원을 기록했다. 상반기 흑자 전환에 이어 차량 라인업 확대와 판매망 안정화로 성장세를 이어갔다.
도이치모터스는 이날 이사회를 열고 보유 중인 자기주식 103만223주를 전량 소각하기로 결정했다. 소각 규모는 약 50억원으로, 지난 20일 발표한 기업가치 제고 계획에 따른 주주환원 조치다.
권혁민 도이치모터스 대표는 "연내 안정적인 사업 구조를 구축하고 수익성 확보에 최선을 다하겠다"며 "수익성 개선을 통해 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com