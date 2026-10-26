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"몇 g보다 어떤 맛" 건강식품, '맛·식감'으로…매일유업·대상·삼립 차별화 경쟁

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AI 핵심 요약

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  • 식품업계가 26일 단백질·저당 중심 경쟁에서 맛과 식감 경쟁으로 전환했다
  • 매일유업·대상웰라이프·삼립은 제조법·토핑·섭취 형태로 차별화했다
  • 단백질 식품 시장은 일반 소비자 확산으로 올해 8000억원대 성장이 전망된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소비자 선택 기준이 단백질 함량에서 맛과 식감으로 변화
단백질 음료에 대한 소비자의 맛과 식감 요구가 높아져

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 식품 업계의 건강식 경쟁의 승부처가 단백질과 당류 수치에서 맛과 식감으로 옮겨가고 있다. 단백질 함량과 저당 설계는 이제 신제품이 갖추어야 할 기본 조건이 됐고, 얼마나 맛있고 먹기 편한지가 차별화 요소로 떠올랐다. 매일유업은 제조 공법으로, 대상웰라이프는 토핑으로, 삼립은 섭취 형태로 맛과 식감을 차별화하고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT) 조사에 따르면 국내 단백질 식품 시장은 2018년 813억원에서 2023년 4500억원으로 커졌고, 올해는 8000억원대로 전망된다. 유로모니터에 따르면 즉석 음용 단백질 음료 시장이 2020년 64억 원에서 지난해 1245억원으로 20배 가까이 확대됐고, 시장 규모의 세계 순위도 17위에서 5위로 올랐다. GS25에서는 올해 상반기 단백질 음료 매출이 지난해보다 26.8% 늘어 처음으로 바나나우유 매출을 3.7% 앞섰고, 이 편의점이 파는 단백질 음료는 2020년 3종에서 올해 50종으로 늘었다.

식품 업계의 건강식 경쟁의 승부처가 단백질과 당류 수치에서 맛과 식감으로 옮겨가고 있다. [AI 그래픽= 김용석 기자]

소비층이 운동 인구에서 아침, 간식, 이동 중 영양 보충을 찾는 일반 소비자로 넓어지면서 소비자가 제품을 고르는 기준도 달라졌다. 과거에는 단백질 함량이 가장 두드러졌다면 이제는 당류, 원료, 우유 맛에 가까운지, 식물성인지, 씹는 식감이 있는지까지 경쟁 요소가 됐다.

오픈서베이가 전국 20~59세 남녀 1500명을 대상으로 조사한 결과, 단백질 음료의 가장 큰 아쉬움은 가격 부담(35.4%)이었고 단백질 특유의 맛과 향(29.0%), 과도한 단맛이나 인위적인 맛(28.2%)이 그 뒤를 이었다. 분말형 쉐이크는 가루가 잘 녹지 않거나 뭉친다는 응답이 30.9%로 가장 많았고, 닭가슴살은 자주 먹으면 쉽게 질린다는 응답이 48.4%였다. 단백질 함량을 높이는 것만으로는 소비자를 붙잡기 어려워졌다는 분석이 나온다.

매일유업은 맛과 식감의 문제를 제조 공법으로 풀었다. 올 7월 내놓은 단백질 음료 '퓨어틴' 초코·커피 2종은 단백질 분말을 섞는 기존 방식 대신 자체 보유한 UF 공법으로 우유 약 722mL를 3배 농축해 330mL 한 팩에 담았다. 우유에서 유당만 걸러내고 단백질 23g과 칼슘 685mg은 그대로 유지하는 방식이다. 매일유업은 이를 통해 단백질 음료 특유의 텁텁함과 이취를 줄이고 우유 본연의 부드러운 질감을 살렸다고 설명했다. 기존 우유 사업에서 쌓은 UF 설비 기술을 단백질 음료에 접목한 것이기도 하다.

매일유업 관계자는 "우유 시장 축소에 따라 단백질 음료 등 건강식에 신경을 많이 쓰고 있다"라며 "'퓨어틴'은 단백질 음료의 맛과 식감에 아쉬움을 느꼈던 소비자를 겨냥했다. 건강을 위해 맛을 포기해야 했던 소비자의 고민을 덜겠다는 취지 아래 자체 기술을 이용한 새로운 맛으로 승부하겠다는 자신감을 가지고 있다. 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다"고 밝혔다.

대상웰라이프는 토핑으로 식감을 더했다. 뉴케어 스포식스 '프로틴쉐이크 너티초코'는 1회 섭취 분 기준 단백질 22g에 당류 1g, 수용성 식이섬유를 담았고, 여기에 크런치 토핑을 올려 씹는 식감을 더했다. 휴대하기 쉬운 파우치 형태로 만들어 운동 전후뿐 아니라 아침이나 식사 사이 간식으로 먹을 수 있게 했다.

대상웰라이프 측은 "단백질 보충은 물론 바쁜 일상 속에서 간편하고 맛있게 영양을 챙기고자 하는 소비자 수요에 맞춰 기획한 제품"이라고 설명했다.

삼립은 섭취 형태로 차별화했다. '피그인더가든 리얼 그래놀라 칩' 2종은 현미, 아몬드, 호박씨 등 7가지 곡물과 견과류를 오븐에 구워 한입 크기로 뭉쳤고, 손에 묻지 않는 핑거푸드 형태로 만들었다. 한 봉당 단백질 6g을 담았고 설탕 대신 알룰로스로 단맛을 냈다.

삼립 관계자는 "바쁜 현대인들이 건강과 맛, 간편함을 동시에 챙길 수 있도록 기획한 저당·고단백 그래놀라 간식"이라며 "다양한 라인업을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

소비자의 선택을 받기 위해 식품업계는 맛과 식감 차별화로 나서고 있다. [AI그래픽= 김용석 기자]

식감 차별화는 대세다. CJ제일제당은 '단백하니 단백질쉐이크'를 출시하며 통곡물 파로로 바삭한 식감을 더하고 단백질 22g에 당류는 2g으로 낮춰 단백하니 브랜드 누적 130만 개를 팔았다. 남양유업은 식사 대용 단백질 쉐이크 '테이크핏 브레드밀'을 내놨다. 1팩(45g) 기준 단백질 최대 24g, 당류 1g대, 식이섬유 최대 3.2g을 담았고, 초코 브라우니, 고소 오트식빵, 바나나 브륄레, 고구마 소보로 등 빵을 연상시키는 풍미와 식감의 4종으로 구성했다.

저당 분야도 마찬가지다. 롯데멤버스 분석에 따르면 탄산음료에서 기존 브랜드를 활용한 제로 제품의 품목당 평균 판매량은 새로운 제로 제품의 약 5배였다. 익숙한 맛을 유지하면서 당류를 낮추고 소비자 기호를 맞추고 있다. 해태제과는 이달 첫 저당 브랜드 '로슈'를 론칭, 저당 미니 웨하스를 내놨다. 한 봉지 기준 당 함량은 다크초코 2g, 황치즈 4g으로 기존보다 약 90% 낮췄고, 식이섬유도 각각 4.5g과 3g 담았다. 웨하스 특유의 바삭한 식감을 유지하면서 초콜릿과 치즈 풍미를 살리는 데 초점을 맞췄다.

그렇다고 함량 경쟁이 사라진 것은 아니다. 오리온은 2022년 단백질 24g 제품을 낸 이래 40g, 62g 등 고함량 단백질 음료를 잇따라 내고 있다. 빙그레는 단백질 35g과 40g을 담은 '더단백 드링크' 2종을 출시했다. 남양유업은 올해 3월 '테이크핏 몬스터'의 단백질 함량을 43g에서 45g으로 높인 데 이어 5월에는 450mL 한 병에 단백질 60g을 담은 '테이크핏 익스트림'을 내놨다. 남양유업 테이크핏 제품군의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 76.1% 늘었다.

고함량 제품과 맛·식감 차별화 제품이 함께 시장을 키우고 있는 셈이다.

fineview@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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