홈플러스 6개 점포 '단전 위기'…입점업체 영업도 차질 우려

AI 핵심 요약beta
- 한전이 26일 홈플러스 6개 점포에 단전을 예고했다
- 전기 공급이 끊기면 입점업체 영업 중단 우려가 커졌다
- 임금 분할 지급 속 체납 장기화로 추가 단전 가능성도 제기됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스가 전기요금 체납으로 일부 점포에 단전 예고를 받으면서 입점업체들의 영업 중단 우려가 커지고 있다. 운영자금 부족으로 임금까지 분할 지급하는 상황에서 전기 공급마저 끊기면 해당 건물 전체가 휴업에 들어갈 수 있다.
26일 유통업계에 따르면 한국전력공사는 홈플러스 ▲포천송우점 ▲킨텍스점 ▲고양터미널점 ▲남양주진접점 ▲파주운정점 ▲가좌점 등 6개 점포에 오는 27~30일 단전을 예고했다. 인천송도점도 11월 중 단전이 예고된 상태다.
한전은 전기공급약관에 따라 전기요금이 2개월 미납되면 단전을 예고하고, 3개월 이상 체납될 경우 전기 공급을 중단할 수 있다. 다만 실제 단전 조치는 유예될 가능성도 있다.
문제는 점포 내 잔류 입점업체들이다. 고양터미널점의 미용실을 비롯해 점포마다 약 10개 업체가 영업을 이어가기를 희망하는 것으로 알려졌다. 실제 단전이 이뤄지면 소방시설 운영 등의 문제로 건물 전체가 휴업에 들어갈 수 있어 입점업체들도 영향을 받게 된다.
홈플러스는 현재 직원 임금 일부를 분할 지급할 정도로 유동성 확보에 어려움을 겪고 있다. 전기요금 체납이 장기화할 경우 단전 위기에 놓인 점포가 추가로 발생할 가능성도 배제할 수 없다.
kji01@newspim.com