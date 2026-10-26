파독 간호사 91명 60년 만에 고향 구미 방문

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

파독 60주년 구미 환영 만찬....박근혜 전 대통령 등 170여 명 참석

이철우 경북지사 "이역만리서 청춘바친 분들 모시겠다"....고국 체류 요청에 화답

[구미=뉴스핌] 남효선 기자 = 파독 간호사 91명이 60여 년 만에 고향인 경북 구미를 찾았다.

경북도와 구미시가 1960년대 독일에서 청춘을 바치며 대한민국 경제성장의 밑거름이 됐다는 평가를 받는 이들 파독 간호사들의 삶을 기리는 자리를 마련했다.

경북 구미 호텔금오산 그랜드홀에서 25일 열린 '파독간호사 구미 방문 환영 만찬'. 만찬에는 파독간호사 91명과 이철우 경북지사, 박근혜 전 대통령이 참석했다.[사진=경북도]2026.10.26 nulcheon@newspim.com

26일 경북도에 따르면 구미 호텔금오산 그랜드홀에서 전날 열린 '파독 간호사 구미 방문 환영 만찬'에는 이철우 경북도지사, 박근혜 전 대통령, 김장호 구미시장, 재독한인간호협회 관계자 등 170여 명이 참석했다.

파독 간호사와 광부가 고국에 보낸 외화는 가족의 생계를 지탱하고 국가 경제에도 힘을 보탰다. 1960년부터 1976년까지 독일로 간 간호요원은 약 1만1000명이다. 간호사와 광부가 1965년부터 1975년까지 고국에 보낸 돈은 1억153만 달러로 1965~1967년 당시 대한민국 총수출액의 1.6~1.9% 규모였다.

박근혜 전 대통령은 가난했던 시절 가족과 조국을 위해 독일에서 일한 간호사들의 노고를 위로했다. 그는 박정희 전 대통령이 1964년 독일에서 광부·간호사들과 만나 잘사는 나라를 만들어 후손들에게 번영된 조국을 물려주자고 한 일을 회고했다.

박소향 재독한인간호협회장은 대한민국이 잘사는 나라로 성장한 모습을 언급하며 파독 간호사들을 '한 달 살기' 등으로 초청해 달라고 제안했다.

이에 이철우 경북지사는 파독 간호사들이 일정 기간 고향에서 머물며 대한민국의 변화를 직접 볼 수 있도록 '한 달 살기' 지원 방안을 검토하겠다고 답했다.

경북도는 해마다 10·26 행사에 참석하는 파독 간호사들을 지원하고 있다. 또 앞서 2023년에는 파독 광부·간호사 지원에 관한 조례를 마련했다.

이 지사는 가족과 고향을 떠나 언어와 문화가 다른 독일에서 일하며 의료 현장에서 전문성과 책임감을 인정받은 파독 간호사들의 노고를 언급했다.

그러면서 이 지사는 "오늘의 대한민국은 선배 세대의 도전과 헌신 위에 성장했다. 나라를 위해 애쓴 이들의 공로를 기억하고 그 뜻을 후손들에게 전해야 한다. 경상북도 차원에서 적극 검토해서 이역만리에서 청춘을 바친 분들을 모시도록 하겠다"고 말했다.

경북도는 파독 간호사 지원을 위해 지원 대상·기간·방식 등 세부 사항을 정한 뒤 추진 계획을 마련할 방침이다.

nulcheon@newspim.com