'가짜 구속영장으로 31억 꿀꺽'…세종경찰, 보이스피싱범 12명 검거

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중국·태국·라오스 거점...68명에 31억원 편취

12명 검거·8명 구속...해외 공범 9명 추적 중

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 중국·태국·라오스에 거점을 두고 수사기관과 금융기관을 사칭해 피해자 68명으로부터 약 31억 원을 가로챈 보이스피싱 조직원 12명이 경찰에 검거됐다. 이 가운데 8명은 구속됐으며 경찰은 해외에 체류 중인 공범 9명을 추적하고 있다.

세종경찰청 강력마약범죄수사대는 지난해 3월부터 올해 3월까지 보이스피싱 범행에 가담한 조직원 12명을 범죄단체가입·활동 및 통신사기피해환급법 위반 혐의로 검거했다고 26일 밝혔다.

세종경찰이 해외 거점을 두고 31억원을 가로챈 보이스피싱 조직원 12명을 검거했다. [사진=세종경찰청] 2026.10.26 vincent977@newspim.com

이들은 카드사와 법원·검찰·금융감독원 등을 사칭해 피해자들을 속인 뒤 돈을 가로챈 혐의를 받는다. 주요 수법은 검사나 검찰수사관을 사칭해 피해자에게 가짜 구속영장을 보여주며 심리적 압박을 가하는 방식이었다.

조직원들은 피해자에게 "등기우편을 보냈는데 수신하지 않아 연락했다. 온라인으로 확인하라"고 안내한 뒤 인터넷주소(URL)를 전송했다. 피해자가 해당 사이트에 접속해 이름을 입력하면 이름이 기재된 가짜 구속영장이 화면에 나타났다.

이들은 가짜 영장을 본 피해자에게 재산 확인이 필요하다고 속여 계좌이체를 유도하거나 현금을 인출해 전달하도록 했다. 피해자 1인당 피해액은 150만 원에서 최대 4억 원에 달했다.

경찰은 범행에 사용된 전화번호와 관련 자료를 추적하는 과정에서 기존에 신고되지 않았거나 단순 대포폰·대포통장 명의자 검거에 그쳤던 사건, 해외 조직원 검거로 이어지지 못해 종결된 사건 등 68건을 추가로 확인하고 해결했다.

경찰은 현재 해외에 체류하거나 도피 중인 공범 9명에 대해서도 인터폴을 통한 국제 공조를 요청하고 추적을 이어가고 있다.

세종경찰청 관계자는 "수사기관이나 금융감독원은 인터넷주소를 보내 구속영장을 확인하게 하거나 재산 검사를 이유로 현금 인출 또는 전달을 요구하지 않는다"며 "이 같은 전화를 받으면 즉시 통화를 종료하고 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.

vincent977@newspim.com