온브릭스, 가을 감홍사과 42% 할인 판매

AI 핵심 요약beta
- 온브릭스는 26일부터 11월 15일까지 감홍사과를 42% 할인했다
- 경북 문경 농가와 협력해 당도별 감홍사과 상품을 선별했다
- 조각과일 컷츠를 출시하고 실제 당도 측정값도 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 과일 브랜드 온브릭스가 가을철 감홍사과 할인 기획전을 진행한다. 온브릭스는 26일부터 11월 15일까지 공식 온라인몰에서 감홍사과 기획전을 열고, 행사 기간 동안 감홍사과를 42% 할인된 가격으로 판매한다고 밝혔다.
감홍사과는 농촌진흥청이 개발한 국산 품종으로, 단단하고 아삭한 식감과 풍부한 과즙이 특징이다. 높은 당도와 새콤달콤한 맛으로 가을철 소비자들에게 인기를 얻고 있다고 회사 측은 설명했다.
온브릭스는 경북 문경에서 감홍사과를 재배해 온 농가와 협력해 상품을 공급받고 있다. 회사 측은 오랜 재배 경험을 갖춘 농가의 생산 기술에 자체 품질 관리 및 선별 기준을 적용해 상품을 준비했다고 밝혔다.
지난해 온브릭스에서 가장 높은 판매량을 기록한 사과 품종은 감홍사과로, 연간 판매량은 100톤에 달했다. 온브릭스는 이 과정에서 쌓은 선별 경험과 품질 관리 노하우를 이번 기획전에도 활용하고 있다.
이번 기획전에서 선보이는 감홍사과는 당도 기준에 따라 두 가지 상품으로 나뉜다. 일반 상품인 '스탠다드'는 15브릭스(Brix) 이상, 상위 상품군인 '온리브릭스'는 16브릭스 이상을 기준으로 선별한다. '온리브릭스'는 당도 외 외관 상태도 별도 기준에 따라 검수한다.
또한 감홍사과를 간편하게 즐길 수 있도록 먹기 좋은 크기로 손질한 조각과일 '컷츠'도 출시할 예정이다.
상품의 당도 정보는 공식 온라인몰의 '오늘의 당도' 코너에서 실제 측정값과 측정 사진을 확인할 수 있도록 공개한다.
온브릭스 관계자는 "감홍사과는 재배 환경과 선별 과정에 따라 품질 차이가 발생할 수 있는 만큼 생산 농가 선정부터 품질 검수까지 꼼꼼하게 관리하고 있다"며 "축적된 선별 노하우와 자체 품질 기준을 바탕으로 소비자들에게 우수한 품질의 감홍사과를 선보이겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com