온브릭스, 가을 감홍사과 42% 할인 판매

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 과일 브랜드 온브릭스가 가을철 감홍사과 할인 기획전을 진행한다. 온브릭스는 26일부터 11월 15일까지 공식 온라인몰에서 감홍사과 기획전을 열고, 행사 기간 동안 감홍사과를 42% 할인된 가격으로 판매한다고 밝혔다.

[이미지=온브릭스]

감홍사과는 농촌진흥청이 개발한 국산 품종으로, 단단하고 아삭한 식감과 풍부한 과즙이 특징이다. 높은 당도와 새콤달콤한 맛으로 가을철 소비자들에게 인기를 얻고 있다고 회사 측은 설명했다.

온브릭스는 경북 문경에서 감홍사과를 재배해 온 농가와 협력해 상품을 공급받고 있다. 회사 측은 오랜 재배 경험을 갖춘 농가의 생산 기술에 자체 품질 관리 및 선별 기준을 적용해 상품을 준비했다고 밝혔다.

지난해 온브릭스에서 가장 높은 판매량을 기록한 사과 품종은 감홍사과로, 연간 판매량은 100톤에 달했다. 온브릭스는 이 과정에서 쌓은 선별 경험과 품질 관리 노하우를 이번 기획전에도 활용하고 있다.

이번 기획전에서 선보이는 감홍사과는 당도 기준에 따라 두 가지 상품으로 나뉜다. 일반 상품인 '스탠다드'는 15브릭스(Brix) 이상, 상위 상품군인 '온리브릭스'는 16브릭스 이상을 기준으로 선별한다. '온리브릭스'는 당도 외 외관 상태도 별도 기준에 따라 검수한다.

또한 감홍사과를 간편하게 즐길 수 있도록 먹기 좋은 크기로 손질한 조각과일 '컷츠'도 출시할 예정이다.

상품의 당도 정보는 공식 온라인몰의 '오늘의 당도' 코너에서 실제 측정값과 측정 사진을 확인할 수 있도록 공개한다.

온브릭스 관계자는 "감홍사과는 재배 환경과 선별 과정에 따라 품질 차이가 발생할 수 있는 만큼 생산 농가 선정부터 품질 검수까지 꼼꼼하게 관리하고 있다"며 "축적된 선별 노하우와 자체 품질 기준을 바탕으로 소비자들에게 우수한 품질의 감홍사과를 선보이겠다"고 말했다.

whitss@newspim.com