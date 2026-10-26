SH, 대한민국 공공디자인 대상 수상...아이 키우기 좋은 집 연구

AI 핵심 요약beta
- SH는 23일 양육친화 주거환경 연구로 공공디자인대상을 수상했다
- SH는 아이사랑홈 평가기준과 육아지원 주거이동 방안을 제시했다
- 연구 결과는 국토부 육아친화 플랫폼 가이드라인에도 인용됐다
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아이 키우기 좋은 아파트 기준·주거이동 지원 방향 연구
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 양육친화 주거환경 조성 연구 공로로 2026 대한민국 공공디자인대상을 수상했다.
SH는 지난 23일 2026 대한민국 공공디자인대상 공공정책 분야 한국공예·디자인문화진흥원장상을 수상했다고 26일 밝혔다.
대한민국 공공디자인대상은 문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원이 우수 공공디자인 사업과 연구를 발굴해 시상하는 행사다. 공공정책 분야는 올해 신설됐다.
SH는 이번 공모전에 '양육친화 주택, 공공디자인으로 시작하는 아이 키우기 좋은 주거환경'을 주제로 4개 성과물을 출품했다.
대표적으로 '아이사랑홈 인증제 평가지표 연구'로 아이 키우기 좋은 아파트를 평가하는 기준을 마련했다. 기준은 주택 구조뿐 아니라 어린이 놀이·돌봄시설, 공동체 환경을 고려했다. 관련 지침서는 국토교통부의 2025년 육아친화 플랫폼 가이드라인에 인용됐다.
임대주택 양육가구의 육아지원을 위한 주거이동 기준 연구에서는 약 22만가구 데이터를 분석해 주택 면적, 자녀 성장 단계, 돌봄 가족과 거리 등을 고려한 주거이동 지원 방향을 제시했다.
황상하 SH 사장은 "아이 키우기 좋은 집은 가족이 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경을 갖춘 집"이라면서 "앞으로도 아이와 부모 모두가 행복하게 생활할 수 있는 주거환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com