홍콩익스프레스, 한국 취항 12주년 맞아 성수동서 첫 브랜드 행사

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2014년 첫 취항 이후 국내 4개 도시 연결…노선 운영에 이어 브랜드 경험 확대

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 홍콩 국적 저비용항공사(LCC) 홍콩익스프레스(HK Express)가 한국 취항 12주년을 맞아 오는 11월 서울 성수동에서 첫 오프라인 브랜드 행사를 개최한다고 26일 발표했다.

[이미지=홍콩익스프레스]

홍콩익스프레스는 2014년 3월 인천–홍콩 노선으로 한국에 첫 취항한 이후 현재 인천, 부산, 제주, 대구 등 국내 4개 도시와 홍콩을 연결하고 있다.

이번 캠페인을 통해 홍콩익스프레스는 합리적인 운임과 안전한 항공 서비스 외에 고객이 자신의 취향과 필요에 따라 여행을 구성할 수 있다는 점을 알릴 예정이다. 수하물, 좌석, 기내식 등을 선택하는 유연한 서비스와 홍콩 현지 브랜드의 기내식, 캐릭터 협업 상품 등 항공여행 자체를 즐길 수 있는 요소도 소개한다.

자넷 마오(Jeanette Mao) 경영자(CEO)도 행사에 맞춰 방한해 한국 고객 및 비즈니스 파트너들과 만나고, 한국 시장에 대한 인사이트와 향후 국내 입지 확장 계획을 소개할 예정이다.

자넷 마오 홍콩익스프레스 CEO는 "한국 진출 12년 동안 구축한 4개 도시 직항망을 바탕으로 승객과의 접점을 늘리고자 행사를 기획했다"라며 "운임 경쟁력과 정시 운항을 지속 유지하는 한편 아시아 환승 노선망 공급도 차질 없이 관리할 것"이라고 밝혔다.

홍콩익스프레스는 캐세이 그룹의 일원이자 홍콩 저비용항공사다. 글로벌 독립 항공사 평가기관 에어라인레이팅스(AirlineRatings)로부터 2025년과 2026년 2년 연속 '세계에서 가장 안전한 저비용항공사'로 선정됐다. 또한 저비용항공사 신규로 '7스타 플러스(7-Star PLUS)' 안전 등급을 획득했으며, 2026년에는 '세계 의 저비용항공사'로 선정된 바 있다.

whitss@newspim.com