전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

반도체 성장에도 청년 일자리 부진…한은 "AI 확산에 고용 악화 장기화 우려"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국은행이 26일 청년고용 부진이 고용의 질 악화로 심화됐다고 분석했다
  • 반도체 중심 산업재편과 AI 확산으로 신입보다 경력직 선호가 강해졌다
  • 청년층의 안정적 일자리 진입과 노동시장 이동이 줄어 부진 장기화가 우려된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년 상용직 입직 상대적 15~20% 축소…고용의 질 악화
좋은 일자리 이동률 8%대→5%대…고용 회복 지연 우려

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 반도체 중심의 산업구조 변화와 인공지능(AI) 확산이 맞물리면서 청년층의 취업 여건이 악화되고 있다는 분석이 나왔다. 신입 채용이 위축된 데다 노동시장 이동성까지 낮아져 향후 경기가 회복되더라도 청년고용 부진이 장기화될 수 있다는 우려다.

한국은행이 26일 발표한 'BOK 이슈노트: 청년고용 부진 및 정책 과제'에 따르면 최근 청년고용 부진은 실업률 상승보다 임시·일용직 증가 등 고용의 질적 악화에서 뚜렷하게 나타났다.

28일 오전 서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 구직자들이 채용 공고 게시대를 바라보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

청년층(15~29세) 실업률은 2022년 6.4%에서 올해 1~9월 6.6%로 상승했고, 고용률은 같은 기간 46.6%에서 43.7%로 하락했다. 다만 실업률은 과거 청년고용 부진기인 2014~2019년 평균(9.4%)보다 낮고 고용률은 당시 평균(42.0%)보다 높은 수준이다.

반면 청년층 취업자 가운데 임시·일용직 비중은 2022년 약 31%에서 올해 약 33%로 상승했다. 같은 기간 30~59세 핵심연령층에서는 해당 비중이 낮아졌다. 청년층의 시간제 근로 비중과 비자발적 시간제 근로 비중도 확대됐다.

한은이 고용계약 기간과 비자발적 시간제 근로, 사업체 규모, 직업별 실직 위험 등을 반영해 산출한 청년층의 고용의 질 지수도 2023년 1월부터 올해 9월까지 평균 95를 소폭 밑돌았다. 해당 지수는 2010년 1월부터 올해 9월까지 코로나19 기간인 2020~2021년을 제외한 평균을 100으로 설정한 것이다.

한은은 이러한 변화가 상대적으로 임금이 높고 고용이 안정적인 1차 노동시장의 수요 정체에서 비롯됐다고 분석했다. 과거에는 청년들이 양질의 일자리를 기다리며 실업 상태에 머무르는 경우가 많았지만 최근에는 취업 눈높이를 낮춰 고용이 불안정한 2차 노동시장으로 진입하는 경향이 강해졌다는 설명이다.

주요 원인으로는 IT제조업 중심의 산업구조 재편이 꼽혔다. 반도체 등 IT제조업은 생산이 크게 증가했지만 상용직 채용은 거의 늘어나지 않았다. 반면 상용직 채용 비중이 높은 비IT제조업과 서비스업은 생산 부진과 함께 채용이 감소했다.

황수빈 한국은행 조사국 고용동향팀 과장은 "생산은 IT제조업이 주도하고 있지만 상용직 채용은 여전히 비IT제조업이나 서비스업 부문의 비중이 높다"며 "경제성장이 상용직 채용 확대로 이어지지 못하는 구조적인 괴리가 나타나고 있다"고 설명했다.

이러한 노동수요 정체는 신규 취업에 나서는 청년층에 집중됐다. 한은이 30~59세 핵심연령층 대비 청년층의 상용직 입직률 변화를 분석한 결과, 청년층의 상대적인 입직 규모는 과거보다 약 15~20% 축소된 것으로 추정됐다.

[자료=한국은행]

AI 확산도 기존의 경력직 선호와 신입 채용 축소 흐름을 강화하는 요인으로 지목됐다. AI 노출도가 높은 직무와 산업을 중심으로 초급·기초 업무에 대한 수요가 줄면서 기업들이 즉시 업무에 투입할 수 있는 경력직을 선호하는 경향이 강해지고 있다는 분석이다.

실제 한은 추정 결과 학교를 졸업하거나 중퇴한 25~29세 청년 1000명당 첫 직장 상용직 입직자는 2014~2019년 48명에서 2023~2026년 45명으로 감소했다. 반면 취업 경험이 있는 경력 입직자는 같은 기간 102명에서 121명으로 증가했다.

대기업 취업을 희망하는 청년들의 진입도 제한적이었다. 한은이 2021~2023년 청년패널 자료를 분석한 결과, 대기업 취업을 희망한 미취업 청년 가운데 1년 뒤 1차 노동시장에 진입한 비중은 12.1%에 그쳤다. 27.8%는 2차 노동시장에 취업했고 60.0%는 실업 또는 비경제활동 상태에 머물렀다.

취업 이후 노동시장 간 이동도 줄었다. 한은이 청년층의 이동 경로를 분석한 결과, 2차 노동시장에서 1차 노동시장으로 옮긴 비율은 2014~2019년 8%대에서 2023~2024년 5%대로 하락했다. 반면 1차 노동시장에 진입한 청년들이 같은 직장에 계속 머무르는 비율은 높아졌다.

한은은 이러한 구조가 향후 노동수요가 회복되더라도 청년고용 개선을 지연시킬 수 있다고 우려했다. 2차 노동시장에 머무르는 기간이 길어질수록 직무 역량을 축적할 기회가 줄어들고, 1차 노동시장으로의 이동도 어려워질 수 있기 때문이다.

이에 한은은 일자리 지원뿐 아니라 산업정책과 노동시장 구조 개선을 병행해야 한다고 제언했다. IT제조업의 성장 성과가 연관 산업과 내수 부문으로 확산되도록 하고, AI 시대에 필요한 직무 역량을 갖출 수 있도록 교육과 산업 현장의 연계를 강화할 필요가 있다고 봤다.

노동시장 유연화가 기존 근로자의 고용 안정성을 약화시킬 수 있다는 지적에 대해서는 과도한 인력 교체 비용이 청년층의 신규 진입을 제약하고 있다고 설명했다. 기업의 채용·인력 조정 부담을 완화하면 안정적인 일자리의 수요가 확대될 여지가 있다는 것이다.

정성엽 한국은행 조사국 고용동향팀장은 "노동시장이 너무 경직적이면 1차 노동시장에서 기업들이 노동수요 자체를 더 줄인다"며 "노동 교체 비용이 낮아지면 1차 노동시장의 수요 자체가 확대될 여지가 있다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성 페덱 vs KIA 네일, 1차전 선발 그대로 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 오는 26일로 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 선발을 그대로 예고했다.  [서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 오는 26일 플레이오프 1차전 선발로 나선다. [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com KBO는 25일 "지난 23일부터 내린 비는 이날 오후 12시 10분 현재에도 계속 내리고 있다. 일기예보상에도 저녁까지 비 예보가 있고, 비가 그치더라도 그라운드 정비에 약 1시간 정도 소요된다. 방수포를 걷어낸 후 다시 비가 내릴 경우 다음 날 경기 개최에 영향을 끼칠 우려가 있다"고 말했다. 이어 "따라서, 금일 경기는 우천 및 그라운드 사정, 선수단 및 관중 보호 차원에서 취소하고, 26일 오후 6시 30분에 개최 예정"이라고 덧붙였다. 해당 공지에 따라 삼성과 KIA의 PO 1차전은 오는 26일 오후 6시 30분으로 연기됐다. 삼성과 KIA는 연기된 PO 1차전 선발로 크리스 페덱과 제임스 네일을 그대로 예고했다. [서울=뉴스핌] 삼성 크리스 패덱이 25일 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 위해 정장을 차려입고 왔다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 당초 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)의 라인업을 예고했다. KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이날 경기 취소 후 KIA 이범호 감독은 "타선은 지금 그대로 갈 생각이다. 상대성이 굉장히 중요한 것 같다"며 "내일(26일) 선수들의 컨디션을 확인해야겠지만, 아무래도 이 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 밝혔다. 페덱은 시즌 중반 영입된 삼성 외국인 선수로, 올 시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 올 시즌까지 미국 메이저리그(MLB) 마운드에서 공을 던졌던 페덱은 MLB 통산 132경기(119경기 선발) 32승 43패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다. MLB 출신인 만큼 큰 기대를 모았던 페덱은 유독 KIA에는 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 특히 KIA 김태군 상대로 3타수 2피안타(1피홈런) 6타점에 가장 약한 모습을 보였다. 이번 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 3경기 3안타(3홈런) 8타점 4득점을 기록한 김도영은 페덱 상대 타율 0.167, 6타수 1안타(1홈런) 2삼진 1타점 1득점을 냈다.  [서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 오는 26일로 연기된 삼성과 2026 KBO리그 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 선발로 나선다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 네일은 KIA의 1선발 외국인으로 지난 2024시즌부터 마운드에서 굳건한 모습을 보여줬다. 네일은 올 시즌 31경기 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기 2승, 평균자책점 3.24를 기록했다. 삼성 테이블세터를 이룬 김성윤이 네일 상대 타율 0.800, 10타수 8안타 2타점 2득점으로 극강의 모습을 보였다. 포수, 5번 타자로 예고된 강민호는 상대 타율 0.500, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 삼성과 KIA는 지난 2024년 10월 21일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 삼성이 1-0으로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에서 우천으로 인한 서스펜디드가 선언됐다. 포스트시즌 사상 첫 서스펜디드 경기였다. 당시 삼성 원태인은 5이닝 무실점 투구를 보여줬고, 김헌곤의 선제 솔로포로 삼성이 리드를 잡았다. 하지만 이튿날은 날씨와 그라운드 사정으로 경기가 진행되지 못했다. 결국 23일 재개된 경기에서 삼성은 무사 1, 2루 기회를 살리지 못했고, KIA에 1-5로 역전패를 당했다. [서울=뉴스핌] 플레이오프 1차전이 열리기로 예정된 대구 삼성라이온즈파크 그라운드가 비로 젖었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 바로 이어 열린 2차전에서 분위기를 가져간 KIA는 8-3으로 승리를 챙겼다. 삼성은 3차전에서야 첫 승을 챙기긴 했지만, 이미 분위기를 내준 상태로 1승 4패로 KS를 마무리했다. 10년 만의 우승을 코앞에서 놓쳤다. 이번엔 가을 태풍이 삼성과 KIA의 PO 1차전 25일 경기를 허락하지 않았다. 이번 비가 양 팀에 어떻게 작용할지도 눈길을 끈다.  willowdy@newspim.com 2026-10-25 14:44
사진
李대통령 취임 1주년 연설문집 발간 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 청와대가 이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 주요 메시지를 종합한 '이재명 대통령 연설문집' 제1권을 발간했다고 25일 밝혔다. 총 386쪽 분량의 이번 연설문집에는 이 대통령의 국정 운영 철학과 주요 정책 기조가 담긴 각종 공식 행사 연설문은 물론, 국민과 소통해 온 SNS 메시지까지 폭넓게 수록됐다. 이재명 대통령 [사진=청와대] 구체적으로는 지난해 6월 4일 열린 대통령 취임 선서문부터 올해 5월 30일 지방선거 참여를 독려하는 SNS 메시지에 이르기까지 지난 1년 동안 발신된 주요 메시지가 망라됐다. 책의 권두에는 국정 운영의 결정적 순간들을 담은 화보 사진이 함께 실렸다. 연설문집은 온·오프라인을 통해 국민 누구나 접할 수 있도록 무료로 배포된다. 실물 책자는 입법·사법·행정부 및 지방자치단체, 공공기관, 주요 국공립·대학 도서관 등에 배포될 예정이다. 온라인 전자책(e-Book)은 청와대 홈페이지를 비롯해 정부 정책브리핑, 정책주간지 'K-공감' 웹사이트, 그리고 시중 주요 온라인 서점(교보문고·예스24·알라딘·구글북스·애플i북스·리디북스·밀리의 서재 등)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 특히 이번 전자책에는 디지털 편의성을 강화해 연설 당시의 생중계 영상 링크를 바로 연결해 볼 수 있도록 구성했다. 아울러 노인과 장애인 등 정보 취약계층을 배려해 음성 변환용 코드를 탑재하는 등 접근성을 대폭 높였다. yjlee@newspim.com 2026-10-25 16:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동