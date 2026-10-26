민주당 "김혜경 여사 '황제 골프' 의혹 근거 없는 주장...주진우 법적 조치"

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"의혹 제기했으면 증거 내놔야"…허위사실 공표 주장하며 강경 대응

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 26일 주진우 국민의힘 의원이 김혜경 여사의 태릉CC(컨트리클럽) 이용과 관련해 이른바 '황제 골프 레슨' 의혹을 제기한 데 대해 근거 없는 주장이라며 증거를 공개할 것을 촉구했다.

민주당은 주 의원의 의혹 제기를 허위사실 공표로 규정하고 법적 조치를 포함한 대응에 나서겠다고 밝혔다.

이주희 민주당 원내대변인. [사진=뉴스핌 DB]

이주희 민주당 원내대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "주진우 의원은 면책특권 뒤에 숨어 의혹만 흘리지 말고, 증거를 남김없이 내놓으라"며 "의혹을 입증할 책임은 그 의혹을 제기한 사람에게 있다"고 밝혔다.

주 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 김 여사가 지난 20일 태릉CC에서 프로골퍼에게 특별 레슨을 받고 대통령 전용 클럽하우스까지 이용했다는 의혹을 제기했다.

이에 민주당은 태릉CC가 민간인도 예약할 수 있는 시설이라는 점을 들어 군 시설을 사적으로 이용했다는 주장을 반박했다.

이 원내대변인은 "태릉CC는 국군복지단이 운영하지만, 민간인도 예약해 이용할 수 있는 골프장"이라며 "평일에는 회원 예약이 안 된 비어있는 시간대에 일반인도 예약 가능하다. 일반 국민도 예약할 수 있는 시설을 이용한 것을 '군 시설 사적 이용'이라 부르는 것은 어불성설"이라고 주장했다.

주 의원이 제기한 대통령 전용 클럽하우스 이용 및 고액 레슨 의혹에 대해서도 구체적인 증거가 제시되지 않았다고 지적했다.

주진우 국민의힘 의원은 26일 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 10월 20일 유명 프로골퍼를 대동하고 군 골프장에서 골프를 쳤다는 의혹을 제기했다. [사진=주진우 페이스북]

이 원내대변인은 "이 황당무계한 소설은 누가 쓴 것이냐, '세계적인 프로골퍼'는 누구이며, '수천만 원짜리 황제 레슨'의 증거는 무엇이냐. 자극적인 수식어를 덧칠한다고 의혹이 사실이 되지는 않는다"라고 비판했다.

이어 "군 시설 사적 이용이 범죄라고 했냐, 확인되지 않은 의혹을 사실처럼 공표해 남의 명예를 훼손하는 것이야말로 범죄"라고 했다.

또 이 원내대변인은 "대통령과 그 가족의 일상을 집요하게 뒤쫓는 스토커 행태와 허위사실 유포 같은 범죄행위를 상습적으로 일삼는 자가 국회의원이라는 신분 뒤에 숨어 있다"라고 비판했다.

그러면서 "사이버렉카 노릇을 하고 싶다면 국회의원 배지를 당장 떼고 유튜브에만 전념하라"라고 했다.

이 원내대변인은 "더불어민주당은 주진우 의원의 상습적인 허위사실 공표를 더는 좌시하지 않겠다"며 "법적 조치를 포함한 모든 수단으로 책임을 엄중하게 묻겠다"라고 강조했다.

chogiza@newspim.com