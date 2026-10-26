충북 성별 임금격차 전국 상위권…여성 일용직 절반 최저임금 미달

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중위임금 격차 34.3%로 전국 4위…서비스직 43.8%·금융보험업 39.9%

충북연구원, 매년 실태 공표·공공부문 임금공시제 단계적 도입 제안

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북의 성별 임금격차가 전국 상위권인 가운데 여성 일용근로자의 절반 이상이 최저임금에도 미치지 못하는 임금을 받는 것으로 나타났다.

여성 집중 직종의 저임금 구조와 관리자 진출 제한 등 노동시장 내 구조적 문제가 임금격차를 키우는 요인으로 지목됐다.

충북 FOCUS 2026-09호 표지.[사진=충북연구원] 2026.10.26 baek3413@newspim.com

26일 충북연구원 박민정 연구위원이 통계청의 2025년 상반기 지역별고용조사 원자료를 분석한 결과 충북 사업장 임금근로자의 성별 임금격차는 월평균 임금 기준 35.2%, 중위임금 기준 34.3%, 시간당 임금 기준 25.5%로 집계됐다.

월평균과 중위임금 격차는 각각 전국 평균인 34.7%, 30.6%를 웃돌았다.

특히 중위임금 격차는 충남과 함께 전국에서 네 번째로 높았다.

산업별로는 금융·보험업의 월평균 임금격차가 39.9%로 가장 컸고 농림어업 39.7%, 도매·소매업 35.6%가 뒤를 이었다.

금융·보험업은 여성 근로자 비율이 57.9%에 달했지만 임금격차가 가장 크게 나타나 직급과 직무 배치, 승진 구조 등을 함께 살펴볼 필요가 있다는 분석이다.

직업별 격차는 서비스종사자 43.8%, 판매종사자 40.1%, 기능원 및 관련 기능종사자 39.2% 순이었다.

여성 비중이 높은 서비스·판매직에서 임금격차가 크게 나타나 저임금·단시간 근로구조가 영향을 미쳤을 가능성이 제기됐다.

여성 관리자 비율은 0.1%로 전국에서 가장 낮은 수준이었다.

관리자 직종의 여성 임금이 남성보다 높게 나타났지만, 여성 표본이 5명에 불과해 일반화하기 어렵다고 연구진은 설명했다.

고용 형태와 연령 등에 따른 격차도 두드러졌다.

월평균 임금 기준 일용직의 성별 격차는 52.7%, 60대 이상은 52.4%, 이혼·사별 집단은 46.4%였다.

특히 여성 일용근로자의 50.1%가 최저임금 미만을 받는 것으로 분석됐다.

시간당 임금격차는 30대 11.3%에서 40대 26.1%로 확대됐다.

출산·육아기 경력단절 등이 격차를 키우는 경로일 가능성이 있다는 분석이다. .

충북연구원은 정책정보지 '충북 FOCUS'를 통해 성별 임금격차를 매년 산출·공표하고, 충북도 본청과 출자·출연기관, 지방공기업 등 공공부문부터 성별임금공시제를 단계적으로 도입하는 방안을 제안했다.

공공부문에서 공시모델과 개선 경험을 축적한 뒤 민간으로 확대하자는 취지다.

이와 함께 중고령·일용직·이혼·사별 여성의 일자리 질 개선, 30~40대 경력단절 예방과 복귀 지원, 여성 관리자 확대도 주요 과제로 제시했다.

박민정 연구위원은 "성별 임금격차 해소는 격차의 규모와 발생 구조를 정확히 진단하고 지속적으로 확인하는 데서 출발해야 한다"며 "성별임금공시는 그 자체가 목적이 아니라 격차의 원인을 찾아 개선하기 위한 출발점"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com