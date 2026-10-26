강진 갈대축제 농특산물 매출 141% 껑충

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 26일 갈대축제서 농수특산물 매출을 높였다
- 직거래장터 등 14개 업체 매출 1916만원을 기록했다
- 온라인몰 신규회원 704명 확보해 재구매를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 '제11회 강진만 춤추는 갈대축제'에서 온·오프라인을 연계한 판촉 전략으로 농수특산물 매출 증대와 신규 고객 확보라는 성과를 거뒀다.
26일 강진군에 따르면 축제 기간 주말 이틀간 직거래장터와 화훼 판매에 참여한 14개 업체의 42개 품목 매출은 1916만 9000원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 1362만 2000원보다 554만 7000원 늘어난 규모다.
이번 성과는 축제 현장 판매와 온라인 쇼핑몰을 연계한 홍보·판촉이 방문객의 구매를 유도하고 지역 농수특산물의 인지도를 높인 결과로 분석된다.
특히 강진군 농수특산물 온라인 쇼핑몰 '초록믿음강진'은 신규회원 가입 행사를 통해 704명을 확보했다. 참여자에게 2026년산 쌀과 배즙 등을 사은품으로 제공하고 직거래장터에서 사용할 수 있는 2000원 할인쿠폰을 지급했다. 1만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 쿠폰은 총 501장이 사용됐다.
강진군은 신규회원을 대상으로 명절 선물과 햅쌀 출시 등 시기별 수요에 맞춘 홍보를 강화하고 재구매를 유도해 장기 고객으로 확보할 계획이다.
강진원 강진군수는 "현장 판매와 온라인 쇼핑몰을 연계한 마케팅이 매출 증대와 신규 고객 확보로 이어졌다"며 "농수특산물의 우수성을 알리고 농업인 소득 증대와 지역경제 활성화를 위한 판촉 활동을 확대하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com