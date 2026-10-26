전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

동물학대자 최대 5년 사육금지…농어촌민박 바가지요금 제재 강화

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 농식품부는 26일 동물학대자 사육금지 등 5개 개정법률을 공포한다고 밝혔다
  • 중대한 동물학대자는 최대 5년간 사육이 금지되고 농어촌민박 규제도 완화된다
  • 가축전염병 보상 상한이 높아지고 국산 방제약제 개발·친환경농업 지원도 강화된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농식품부 소관 5개 개정법률 27일 공포…제도 대폭 개편
동물학대자 최대 5년 사육금지·농어촌민박 요금 신고 의무
최초 신고농가 보상 최대 100%·국산 방제약 개발 근거 마련

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중대한 동물학대 범죄를 저지른 사람에게 최대 5년간 동물을 기르지 못하도록 하는 사육금지명령 제도가 도입된다. 농어촌민박의 사전거주·주택소유 요건은 폐지하되, 예약을 일방적으로 취소하고 숙박요금을 올려 재판매하는 행위에는 과징금을 부과할 수 있게 된다.

가축전염병 발생농가의 가축처분 보상금 지급상한도 높아진다. 과수화상병 등 방제 대상 병해충을 국산 방제약제 개발에 활용할 수 있는 근거와 친환경농업 현장지원 체계도 마련된다.

농림축산식품부는 이 같은 내용을 담은 ▲동물보호법 ▲도농교류법 ▲가축전염병 예방법 ▲식물방역법 ▲친환경농어업법 등 5개 개정법률이 오는 27일 공포된다고 26일 밝혔다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB]

◆ 동물학대자 사육 제한…민박 진입 문턱 낮추고 이용객 보호 강화

개정 동물보호법은 동물을 죽이거나 상해를 입히는 등 중대한 동물학대 범죄를 저지른 사람에게 법원이 최대 5년간 사육금지명령을 내릴 수 있도록 했다. 피학대동물의 소유자가 동물학대 범죄로 기소되면 판결이 확정될 때까지 해당 동물의 보호기간을 연장할 수 있다.

반려동물의 적절한 사육·관리 의무를 위반하면 100만원 이하의 과태료를 부과할 수 있는 근거도 마련했다. 2m 미만의 목줄을 사용하거나 혹서·혹한을 피할 휴식 공간을 제공하지 않는 등 부적절한 사육환경에 대한 관리가 강화된다.

동물병원이나 펫호텔에 맡긴 동물을 찾아가지 않는 행위도 동물유기에 해당한다는 점을 명확히 했다. 재난이나 소유자의 사망·행방불명으로 방치된 동물도 지방자치단체의 구조·보호 대상에 포함한다.

동물생산업에는 5년 주기의 허가갱신제를 도입한다. 보호소를 가장해 동물을 판매하거나 파양동물을 인수해 재판매하는 이른바 '신종펫숍'을 규제하기 위해 반려동물 영업자가 동물보호센터와 유사한 상호를 사용하거나 광고하는 행위도 제한한다.

개정법은 내년 10월 28일부터 시행된다. 다만 민간동물보호시설에 대한 농지 타용도 일시 사용 특례는 공포 즉시 시행한다.

이용직 농식품부 동물복지정책국장은 "사육금지제 도입 등 이번 개정안은 동물보호단체와 현장에서 지속적으로 요청해 왔던 사항"이라며 "앞으로도 제도가 현장에서 실효성 있게 작동할 수 있도록 하위법령 마련과 시행 준비에 최선을 다하겠다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 김민지 기자 = 한국동물보호연합 관계자들이 4일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에서 '반려동물 사지말고 입양해주세요 기자회견'을 열고 유기견 입양을 촉구하고 있다. 2022.08.04 kimkim@newspim.com

농어촌민박은 진입 규제를 완화하는 동시에 관리·감독을 강화한다. 개정 도농교류법은 농어촌민박사업의 사전거주·주택소유 요건을 폐지하고, 주택 규모 기준을 지역 여건에 따라 조례로 달리 정할 수 있도록 했다. 객실 수에는 부령으로 상한을 두되 인구감소지역에는 특례를 적용한다.

빈집재생민박사업도 제도화한다. 빈집재생민박에 한해 실거주 의무의 예외를 인정하되 관리자를 의무적으로 배치하도록 했다. 투숙객에게 제공할 수 있는 식사는 기존 조식에서 중식·석식까지 확대한다. 조식 외 식사를 제공할 때는 관련 식품위생법령을 적용받는다.

사업 운영방식은 신고제에서 등록제로 전환한다. 사업자는 숙박요금을 지자체에 신고하고 이를 준수해야 하며, 정당한 사유 없이 예약을 일방적으로 취소하거나 변경해서는 안 된다. 이를 위반하면 과태료와 영업정지 등 제재를 할 수 있다. 예약을 일방적으로 취소·변경한 뒤 요금을 올려 재판매하면 과징금도 부과할 수 있다. 시행일은 내년 10월 28일이다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 "이번 법 개정은 농어촌민박의 사업 여건을 개선해 농촌관광 활성화를 뒷받침하는 동시에, 이용객 보호와 공정한 숙박시장 조성을 위한 제도적 장치를 강화했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 법 개정 취지가 현장에서 원활하게 실현될 수 있도록 하위법령 마련 등 후속 조치에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

◆ 가축전염병 최초 신고농가 보상 확대…국산 방제약제 개발 기반 마련

개정 가축전염병 예방법은 보상금 감액을 일부 경감한 뒤 최종 지급하는 금액의 상한을 가축평가액의 80%에서 90%로 높인다.

현행 제도는 방역의무 위반으로 보상금이 감액된 농가가 최초 신고나 적극적인 방역 노력을 인정받아 감액분 일부를 경감받더라도 최종 지급액이 평가액의 80%를 넘을 수 없었다. 앞으로는 상한을 90%로 높이고, 주요 가축전염병을 최초로 신고한 농가에는 평가액의 100%까지 지급할 수 있도록 한다. 대상 질병과 최초 신고 기준 등은 하위법령으로 정한다.

수의사인 동물검역관의 업무를 보조할 '동물검역사' 제도도 신설한다. 동물검역사는 검역관의 지도·감독 아래 축산물 검역과 축산관계자 출입국 신고·소독 등의 업무를 수행한다. 전문적인 수의학적 판단이 필요한 동물 검역은 기존처럼 동물검역관이 담당한다.

소 럼피스킨 백신접종. [사진=전남도] 2025.04.01 ej7648@newspim.com

국가와 지자체가 가축위생방역지원본부의 사업비뿐 아니라 운영비도 지원할 수 있도록 근거를 명확히 했다. 개정법은 공포 후 6개월이 지난 날부터 시행하며, 보상금 관련 규정은 시행 이후 지급사유가 발생하는 경우부터 적용한다.

이동식 농식품부 방역정책국장은 "이번 개정으로 가축처분 보상금 지급상한을 상향해 방역에 적극 참여한 농가에 대한 보상을 강화할 수 있게 됐다"며 "동물검역사 제도 도입과 가축위생방역지원본부 지원 근거 정비를 통해 국경검역과 현장 방역 역량도 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

식물방역법 개정으로는 농식품부 장관의 허가를 받아 방제 대상 병해충을 시험·연구하거나 방제약제 제조에 이용할 수 있게 된다. 그동안 과수화상병 등은 공적방제 대상이어서 국산 방제약제 개발을 위한 활용에 한계가 있었다.

허가받은 병해충의 유출·반출은 금지하고 이용을 마치면 폐기하도록 하는 등 관리 의무도 부과한다. 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 개정법은 내년 4월 28일부터 시행된다.

정혜련 농식품부 식량정책관은 "이번 식물방역법 개정으로 병해충 방제 관련 연구개발이 활성화되고, 국산 방제약제 개발 성과가 농업 현장에 보다 신속하게 적용될 것으로 기대한다"며 "내년 4월 법 시행에 맞춰 하위법령을 마련하고, 제도가 현장에서 차질없이 운영될 수 있도록 시행 준비에 최선을 다하겠다"고 설명했다.

과수화상병.[사진=뉴스핌DB]

친환경농어업법에는 농업인·전문가·소비자단체 등이 참여하는 친환경농업발전위원회 설치와 친환경농업현장지원센터 지정 근거를 담았다. 위원회는 정부·민간 공동위원장 2명을 포함해 최대 25명으로 구성하며, 친환경농업 육성계획과 인증제도 개선 등을 심의한다.

인증받지 않은 제품을 인증제품으로 오인하게 하는 온라인 광고에는 중지·정정·삭제 등을 명할 수 있도록 했다. 중앙정부와 지자체가 설치한 집단급식소를 운영하는 기관도 친환경농산물 우선구매 대상에 포함해 판로 확대를 지원한다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "이번 법 개정을 통해 친환경농어업의 체계적 발전과 현장 지원이 강화될 것"이라며 "새롭게 출범하는 친환경농업발전위원회와 현장지원센터를 통해 농업인의 목소리가 정책에 실시간으로 반영되고, 억울한 인증 취소나 부당 광고 같은 불합리한 관행이 사라지도록 세심하게 챙기겠다"고 언급했다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성 페덱 vs KIA 네일, 1차전 선발 그대로 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 오는 26일로 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 선발을 그대로 예고했다.  [서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 오는 26일 플레이오프 1차전 선발로 나선다. [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com KBO는 25일 "지난 23일부터 내린 비는 이날 오후 12시 10분 현재에도 계속 내리고 있다. 일기예보상에도 저녁까지 비 예보가 있고, 비가 그치더라도 그라운드 정비에 약 1시간 정도 소요된다. 방수포를 걷어낸 후 다시 비가 내릴 경우 다음 날 경기 개최에 영향을 끼칠 우려가 있다"고 말했다. 이어 "따라서, 금일 경기는 우천 및 그라운드 사정, 선수단 및 관중 보호 차원에서 취소하고, 26일 오후 6시 30분에 개최 예정"이라고 덧붙였다. 해당 공지에 따라 삼성과 KIA의 PO 1차전은 오는 26일 오후 6시 30분으로 연기됐다. 삼성과 KIA는 연기된 PO 1차전 선발로 크리스 페덱과 제임스 네일을 그대로 예고했다. [서울=뉴스핌] 삼성 크리스 패덱이 25일 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 위해 정장을 차려입고 왔다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 당초 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)의 라인업을 예고했다. KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이날 경기 취소 후 KIA 이범호 감독은 "타선은 지금 그대로 갈 생각이다. 상대성이 굉장히 중요한 것 같다"며 "내일(26일) 선수들의 컨디션을 확인해야겠지만, 아무래도 이 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 밝혔다. 페덱은 시즌 중반 영입된 삼성 외국인 선수로, 올 시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 올 시즌까지 미국 메이저리그(MLB) 마운드에서 공을 던졌던 페덱은 MLB 통산 132경기(119경기 선발) 32승 43패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다. MLB 출신인 만큼 큰 기대를 모았던 페덱은 유독 KIA에는 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 특히 KIA 김태군 상대로 3타수 2피안타(1피홈런) 6타점에 가장 약한 모습을 보였다. 이번 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 3경기 3안타(3홈런) 8타점 4득점을 기록한 김도영은 페덱 상대 타율 0.167, 6타수 1안타(1홈런) 2삼진 1타점 1득점을 냈다.  [서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 오는 26일로 연기된 삼성과 2026 KBO리그 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 선발로 나선다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 네일은 KIA의 1선발 외국인으로 지난 2024시즌부터 마운드에서 굳건한 모습을 보여줬다. 네일은 올 시즌 31경기 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기 2승, 평균자책점 3.24를 기록했다. 삼성 테이블세터를 이룬 김성윤이 네일 상대 타율 0.800, 10타수 8안타 2타점 2득점으로 극강의 모습을 보였다. 포수, 5번 타자로 예고된 강민호는 상대 타율 0.500, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 삼성과 KIA는 지난 2024년 10월 21일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 삼성이 1-0으로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에서 우천으로 인한 서스펜디드가 선언됐다. 포스트시즌 사상 첫 서스펜디드 경기였다. 당시 삼성 원태인은 5이닝 무실점 투구를 보여줬고, 김헌곤의 선제 솔로포로 삼성이 리드를 잡았다. 하지만 이튿날은 날씨와 그라운드 사정으로 경기가 진행되지 못했다. 결국 23일 재개된 경기에서 삼성은 무사 1, 2루 기회를 살리지 못했고, KIA에 1-5로 역전패를 당했다. [서울=뉴스핌] 플레이오프 1차전이 열리기로 예정된 대구 삼성라이온즈파크 그라운드가 비로 젖었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 바로 이어 열린 2차전에서 분위기를 가져간 KIA는 8-3으로 승리를 챙겼다. 삼성은 3차전에서야 첫 승을 챙기긴 했지만, 이미 분위기를 내준 상태로 1승 4패로 KS를 마무리했다. 10년 만의 우승을 코앞에서 놓쳤다. 이번엔 가을 태풍이 삼성과 KIA의 PO 1차전 25일 경기를 허락하지 않았다. 이번 비가 양 팀에 어떻게 작용할지도 눈길을 끈다.  willowdy@newspim.com 2026-10-25 14:44
사진
李대통령 취임 1주년 연설문집 발간 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 청와대가 이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 주요 메시지를 종합한 '이재명 대통령 연설문집' 제1권을 발간했다고 25일 밝혔다. 총 386쪽 분량의 이번 연설문집에는 이 대통령의 국정 운영 철학과 주요 정책 기조가 담긴 각종 공식 행사 연설문은 물론, 국민과 소통해 온 SNS 메시지까지 폭넓게 수록됐다. 이재명 대통령 [사진=청와대] 구체적으로는 지난해 6월 4일 열린 대통령 취임 선서문부터 올해 5월 30일 지방선거 참여를 독려하는 SNS 메시지에 이르기까지 지난 1년 동안 발신된 주요 메시지가 망라됐다. 책의 권두에는 국정 운영의 결정적 순간들을 담은 화보 사진이 함께 실렸다. 연설문집은 온·오프라인을 통해 국민 누구나 접할 수 있도록 무료로 배포된다. 실물 책자는 입법·사법·행정부 및 지방자치단체, 공공기관, 주요 국공립·대학 도서관 등에 배포될 예정이다. 온라인 전자책(e-Book)은 청와대 홈페이지를 비롯해 정부 정책브리핑, 정책주간지 'K-공감' 웹사이트, 그리고 시중 주요 온라인 서점(교보문고·예스24·알라딘·구글북스·애플i북스·리디북스·밀리의 서재 등)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 특히 이번 전자책에는 디지털 편의성을 강화해 연설 당시의 생중계 영상 링크를 바로 연결해 볼 수 있도록 구성했다. 아울러 노인과 장애인 등 정보 취약계층을 배려해 음성 변환용 코드를 탑재하는 등 접근성을 대폭 높였다. yjlee@newspim.com 2026-10-25 16:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동