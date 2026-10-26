전남광주 9개 시군 기차 타면 여행비 돌려받는다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 26일 가을철 기차여행객 혜택을 발표했다
- 인구감소지역 9곳 열차 이용객에게 운임 상당 할인쿠폰을 제공한다
- 지정 지역 방문객 선착순 2000명에게 온누리상품권 2만원을 지급한다
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해남·함평·장성·보성·강진·장흥 방문객 2만원 상품권 추가
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 가을철 기차여행객을 대상으로 열차 운임 할인쿠폰과 디지털 온누리상품권을 제공해 인구감소지역 관광 활성화에 나선다.
전남광주특별시는 26일 '여행가는 달'을 맞아 내달 26일까지 인구감소지역 방문객에게 철도 할인과 지역 상품권 혜택을 제공한다고 밝혔다.
철도 할인 대상은 강진·고흥·곡성·구례·보성·장성·장흥·함평·해남 등 9개 시군 자유여행상품이다. 코레일 누리집이나 모바일 앱에서 해당 상품을 예매해 열차를 이용한 뒤 지정 관광지에서 코레일톡 QR코드나 디지털관광주민증으로 방문을 인증하면 실제 이용한 열차 운임과 같은 금액의 할인쿠폰을 받을 수 있다.
쿠폰은 상품 이용 후 10일 이내 지급되며 현금 환급이 아닌 다음 열차표 예매 때 사용할 수 있다.
해남·함평·장성·보성·강진·장흥 등 6개 시군을 포함한 전국 13개 지정 지역에서는 디지털 온누리상품권 혜택도 마련했다. 방문 인증자 가운데 선착순 2000명에게 1인당 2만원을 지급하며 상품권은 12월 말 일괄 제공할 예정이다.
오미경 전남광주통합특별시 관광정책과장은 "철도 할인 혜택이 전남광주의 매력을 알리고 인구감소지역에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "가을 기차여행으로 여행 부담은 줄이고 지역의 다채로운 매력을 즐기길 기대한다"고 말했다.
자세한 내용은 코레일 누리집과 모바일 앱 또는 한국관광공사 '여행가는 달' 누리집에서 확인할 수 있다.
ej7648@newspim.com