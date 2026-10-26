괴산 김장축제 연계 '고향사랑기부' 300명에 네이버페이 지급

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 26일 고향사랑기부 참여자에게 포인트를 지급했다
- 11월 8일까지 10만원 이상 기부하면 선착순 300명에 혜택을 제공한다
- 참여자는 세액공제와 답례품에 네이버페이 2만 포인트를 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산군이 11월 김장축제와 연계해 고향사랑기부 참여자를 대상으로 네이버페이 포인트를 지급한다.
괴산군은 오는 11월 8일까지 민간 기부 플랫폼 위기브에서 10만원 이상 기부하고 지정 답례품을 선택한 참여자 중 선착순 300명에게 네이버페이 2만 포인트를 지급한다고 26일 밝혔다.
참여자는 이벤트 전용 페이지 '위기브'에 접속해 괴산군에 기부하고 안내된 답례품을 선택하면 된다.
지정된 경로 외 기부나 대상이 아닌 답례품 선택은 혜택 지급 대상에서 제외된다.
10만원을 기부하면 세액공제와 3만원 상당의 답례품에 네이버페이 2만 포인트까지 추가로 받는다.
포인트는 11월 20일 오후 3시 이후 위기브 가입 시 등록한 휴대전화번호로 알림톡을 통해 순차 발송된다.
혜택은 1인당 1회 제공되며 선착순 인원이 차면 조기 마감될 수 있다.
'2026 괴산 김장축제'는 11월 5일부터 8일까지 괴산유기농엑스포광장 일원에서 'RED하게 세상을 버무리다'를 주제로 열린다.
baek3413@newspim.com