청주시, 올해 공공비축미 8054톤 매입…중간정산금 6만원으로 인상

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 26일 2026년산 공공비축미곡 8054톤을 매입한다고 밝혔다.
- 매입 물량은 지난해보다 14% 늘었고 중간정산금은 포대당 6만원으로 올랐다.
- 산물벼는 30일까지, 건조벼는 11월 2일부터 12월 31일까지 매입한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 2026년산 공공비축미곡 8054톤(40㎏ 기준 20만1369포대)을 매입한다고 26일 밝혔다.
지난해보다 매입 물량이 14% 늘었으며 농가의 자금 부담을 덜기 위해 중간정산금도 포대당 4만원에서 6만원으로 인상했다.
매입 물량은 일반벼 7315톤, 친환경벼 409톤, 가루쌀 330톤이다.
매입 품종은 알찬미와 참드림, 가루쌀인 바로미2 등 3종이다.
매입 일정은 산물벼가 10월 12일부터 30일까지, 건조벼가 11월 2일부터 12월 31일까지다.
읍·면·동별 물량은 지난해 매입 실적 80%와 벼 재배 면적 20%를 반영해 배정했다.
매입 직후 지급하는 중간정산금은 40㎏ 포대당 6만원으로 지난해보다 2만원 올랐다.
최종 매입가격은 통계청이 조사한 10~12월 전국 산지 쌀값 평균을 기준으로 결정되며 중간정산금을 제외한 나머지 금액은 12월 말 지급될 예정이다.
시 관계자는 "관계기관과 협력해 농가 불편을 최소화하고, 공공비축미곡 매입이 차질 없이 진행되도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com