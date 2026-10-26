문화예술 유공 시상식, 고 윤동주·김남조 시인 '금관문화훈장' 추서

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 26일 문화예술 유공 시상식에서 36명을 시상했다
- 고 윤동주·김남조 시인에게 금관문화훈장을 추서했다
- 김애란 등 문화예술인에게 대통령·장관 표창을 수여했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 10월 26일 오후 2시, 모두예술극장에서 '2026년 문화예술 유공 시상식'을 열어 '문화훈장' 17명, '대한민국 문화예술상(대통령 표창)' 6명, '오늘의 젊은 예술가상(문체부 장관 표창)' 8명, '예술가의 장한 어버이상(문체부 장관 표창)' 5명 등 총 36명을 시상한다.
문체부는 대한민국 문화예술발전에 기여한 문화예술인들에게 감사를 표하고 이들을 격려하기 위해 1969년부터 '대한민국 문화예술상'을 시상했으며, 1973년에 '문화훈장'을 포함, 훈격을 높여 매년 문화예술발전 유공자를 포상해 오고 있다.
◆고 윤동주·김남조 시인 금관문화훈장 추서 등 문화훈장 총 17명 수훈
문화훈장은 정부포상의 최고 훈격으로서, 문화예술 발전과 국민 문화 향상에 기여한 공적이 현저한 사람에게 수여하는 훈장이다. '금관'은 그중 최고 등급이며, 올해는 고(故) 윤동주 시인, 고 김남조 시인에게 추서한다.
윤동주 시인은 서정과 자기 성찰을 바탕으로 일제강점기에 민족의 아픔과 저항 의식을 우리말 시로 남긴 우리나라 대표 시인이며, 김남조 시인은 70여 년간 1000여 편이 넘는 시와 수필을 쓴 여류작가이다.
은관 문화훈장은 만화가 이현세, 시인 유안진, 배우 전무송, 배우 박정자, 미술작가 고 정상화 등 5명이 수훈한다. 보관 문화훈장은 한복디자이너 김혜순, 영상감독 박경삼, 시인 김광규, 소설가 김홍신, 피아니스트 서계숙, 무용가 김숙자 등 6명이 받는다
옥관 문화훈장은 시조 명인 고 이영준, 무용가 고 문병남, 석공예 명장 윤만걸 등 3명이, 화관 문화훈장은 건축가 천의영이 수훈한다.
◆소설가 김애란 등 '대한민국 문화예술상' 6명, '오늘의 젊은 예술가상' 8명, '예술가의 장한 어버이상' 5명 시상
'대한민국 문화예술상'은 예술감독 정구호, 소설가 김애란, 아쟁 연주가 김영길, 연극 예술감독 강양원, 설치미술가 김승영, 공예 전문 기획자 임미선 등 6명이 받는다. 대한민국 문화예술상 수상자에게는 대통령 표창과 함께 상금 각 1000만 원을 수여한다.
'오늘의 젊은 예술가상' 수상자로는 8개 부문에서 예술가 8명을 선정했다. 소설가 예소연, 작곡가 김신, 거문고 연주자 이재하, 공연기획자 신바람, 안무가 전혁진, 미술작가 김영은, 공예가 박종진, 건축 전문 큐레이터 정다영 등 8명에게는 문체부 장관 표창과 함께 상금 각 500만 원을 수여한다.
자녀를 훌륭한 예술가로 키운 '장한 어버이상' 수상자로는 예술가 송원준의 어머니 기주현, 무용가 염다연의 아버지 염지훈, 배우 백지윤의 어머니 이명희, 시인 이정록의 어머니 이의순, 미술작가 한부열의 어머니 임경신 등 5명을 선정했다. 이들에게는 문체부 장관 명의 감사패와 함께 각 400만 원 상당의 부상을 수여한다.
최휘영 장관은 "오늘날 '케이-컬처'는 수상하신 분들의 헌신과 희생의 바탕 위에 서 있다. 문체부는 현재와 미래의 예술가들이 지금보다 더 나은 여건에서 활동할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com