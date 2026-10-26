문화예술 유공 시상식, 고 윤동주·김남조 시인 '금관문화훈장' 추서

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 10월 26일 오후 2시, 모두예술극장에서 '2026년 문화예술 유공 시상식'을 열어 '문화훈장' 17명, '대한민국 문화예술상(대통령 표창)' 6명, '오늘의 젊은 예술가상(문체부 장관 표창)' 8명, '예술가의 장한 어버이상(문체부 장관 표창)' 5명 등 총 36명을 시상한다.

문체부는 대한민국 문화예술발전에 기여한 문화예술인들에게 감사를 표하고 이들을 격려하기 위해 1969년부터 '대한민국 문화예술상'을 시상했으며, 1973년에 '문화훈장'을 포함, 훈격을 높여 매년 문화예술발전 유공자를 포상해 오고 있다.

[사진=문체부]

◆고 윤동주·김남조 시인 금관문화훈장 추서 등 문화훈장 총 17명 수훈

문화훈장은 정부포상의 최고 훈격으로서, 문화예술 발전과 국민 문화 향상에 기여한 공적이 현저한 사람에게 수여하는 훈장이다. '금관'은 그중 최고 등급이며, 올해는 고(故) 윤동주 시인, 고 김남조 시인에게 추서한다.

윤동주 시인은 서정과 자기 성찰을 바탕으로 일제강점기에 민족의 아픔과 저항 의식을 우리말 시로 남긴 우리나라 대표 시인이며, 김남조 시인은 70여 년간 1000여 편이 넘는 시와 수필을 쓴 여류작가이다.

연극계의 살아 있는 신화, 배우 박정자 [사진=관악문화재단]

은관 문화훈장은 만화가 이현세, 시인 유안진, 배우 전무송, 배우 박정자, 미술작가 고 정상화 등 5명이 수훈한다. 보관 문화훈장은 한복디자이너 김혜순, 영상감독 박경삼, 시인 김광규, 소설가 김홍신, 피아니스트 서계숙, 무용가 김숙자 등 6명이 받는다

옥관 문화훈장은 시조 명인 고 이영준, 무용가 고 문병남, 석공예 명장 윤만걸 등 3명이, 화관 문화훈장은 건축가 천의영이 수훈한다.

◆소설가 김애란 등 '대한민국 문화예술상' 6명, '오늘의 젊은 예술가상' 8명, '예술가의 장한 어버이상' 5명 시상

'대한민국 문화예술상'은 예술감독 정구호, 소설가 김애란, 아쟁 연주가 김영길, 연극 예술감독 강양원, 설치미술가 김승영, 공예 전문 기획자 임미선 등 6명이 받는다. 대한민국 문화예술상 수상자에게는 대통령 표창과 함께 상금 각 1000만 원을 수여한다.

[정구호 키아프 서울 크리에이티브 디렉터가 19일 오전 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 열린 '키아프 서울·프리즈 서울 2026 공동 기자간담회'에서 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

'오늘의 젊은 예술가상' 수상자로는 8개 부문에서 예술가 8명을 선정했다. 소설가 예소연, 작곡가 김신, 거문고 연주자 이재하, 공연기획자 신바람, 안무가 전혁진, 미술작가 김영은, 공예가 박종진, 건축 전문 큐레이터 정다영 등 8명에게는 문체부 장관 표창과 함께 상금 각 500만 원을 수여한다.

자녀를 훌륭한 예술가로 키운 '장한 어버이상' 수상자로는 예술가 송원준의 어머니 기주현, 무용가 염다연의 아버지 염지훈, 배우 백지윤의 어머니 이명희, 시인 이정록의 어머니 이의순, 미술작가 한부열의 어머니 임경신 등 5명을 선정했다. 이들에게는 문체부 장관 명의 감사패와 함께 각 400만 원 상당의 부상을 수여한다.

최휘영 장관은 "오늘날 '케이-컬처'는 수상하신 분들의 헌신과 희생의 바탕 위에 서 있다. 문체부는 현재와 미래의 예술가들이 지금보다 더 나은 여건에서 활동할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com