[2026 국감] 황종우 해수부 장관 "북극항로시대 선제적 대응"

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"항만 인프라·쇄빙선 핵심기술 개발"

"K-수산식품 국제경쟁력 지속 제고"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 황종우 해양수산부 장관은 12일 "북극항로 시대에 선제적으로 대응하고 해양수도권을 적극 육성해 나가겠다"고 제시했다.

황종우 장관은 이날 정부부산청사에서 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 이 같이 언급했다.

그는 우선 "해양수산부는 지난해 말 부산으로 이전한 이후 더욱 가까워진 현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 여러 성과를 창출해 가고 있다"고 설명했다.

황종우 해양수산부 장관이 12일 정부부산청사에서 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 정책방향을 제시하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템] 2026.10.12 dream@newspim.com

구체적으로 ▲4개 해운기업의 본사 부산 이전 지원 ▲9월까지 수산식품 수출액 27.4억달러(12% 증가) ▲크루즈 관광객 130만명(52% 증가) 등을 꼽았다.

황 장관은 향후 과제와 관련 "북극항로 시대에 선제적으로 대응하고 해양수도권을 적극 육성해 나가겠다"고 제시했다.

특히 "지난 8월 22일 부산항을 출발한 팬스타 아크로호가 50일 간의 역사적인 북극항로 시범운항을 마치고 10월 11일 다시 모항인 부산항으로 복귀했다"고 전했다.

이어 "북극항로 시범운항 결과를 면밀히 분석하고, 관련 경험 및 데이터를 축적하는 한편, 더욱 내실있게 내년도 시범운항계획을 준비하겠다"고 덧붙였다.

더불어 "항만 인프라 적기 개발, 극지 전문인력 양성 및 내·쇄빙선 핵심기술 개발 등 북극항로 활성화에 필요한 종합적인 지원체계도 착실히 구축하겠다"고 강조했다.

황 장관은 또 "해양수산 분야가 연안·어촌지역 경제에 활력을 불어넣는 기폭제가 되도록 하겠다"고 제시했다.

그는 "내년부터 공영제가 차질없이 시행될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"면서 "친환경선박 전환과 자율운항기술 실증 지원을 통해 해운항만산업의 친환경·스마트화를 앞당겠다"고 강조했다.

수산업 "해운법 개정안 시행에 필요한 제반 사항을 차질없이 준비해 잡는 방식 위주의 규제를 잡는 양 중심의 관리로 바꾸어 나가겠다"면서 "양식분야에서는 스마트 양식업 확산을 위해 수산양식 선도지구를 조성하고 스마트양식클러스터를 순차적으로 준공·운영하겠다"고 설명했다.

더불어 "K-수산식품의 국제 경쟁력을 더욱 높이기 위해 AI 기반 김 등급제와 마른김거래소를 설립하는 한편, 수출 유망상품도 지속적으로 발굴하겠다"고 제시했다.

그밖에 "해양오염사고에 대한 대응역량을 강화하고, 해양폐기물의 발생·수거·처리·재활용 등 전주기 관리를 통해 청정 바다를 구현하겠다"면서 "해양영토에 대한 관리를 강화하고, 국제사회에서 해양 리더십을 확립하겠다"고 강조했다.

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