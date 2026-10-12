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[2026 국감] 황종우 해수부 장관 "북극항로시대 선제적 대응"

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  • 황종우 장관은 12일 국감서 북극항로·해양수도권 육성 밝혔다
  • 부산 이전 뒤 해운기업 유치·수출·크루즈 성과를 제시했다
  • 내년 시범운항·친환경선박·스마트양식 지원을 강화하겠다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"항만 인프라·쇄빙선 핵심기술 개발"
"K-수산식품 국제경쟁력 지속 제고"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 황종우 해양수산부 장관은 12일 "북극항로 시대에 선제적으로 대응하고 해양수도권을 적극 육성해 나가겠다"고 제시했다.

황종우 장관은 이날 정부부산청사에서 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 이 같이 언급했다.

그는 우선 "해양수산부는 지난해 말 부산으로 이전한 이후 더욱 가까워진 현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 여러 성과를 창출해 가고 있다"고 설명했다.

황종우 해양수산부 장관이 12일 정부부산청사에서 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 정책방향을 제시하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템] 2026.10.12 dream@newspim.com

구체적으로 ▲4개 해운기업의 본사 부산 이전 지원 ▲9월까지 수산식품 수출액 27.4억달러(12% 증가) ▲크루즈 관광객 130만명(52% 증가) 등을 꼽았다.

황 장관은 향후 과제와 관련 "북극항로 시대에 선제적으로 대응하고 해양수도권을 적극 육성해 나가겠다"고 제시했다.

특히 "지난 8월 22일 부산항을 출발한 팬스타 아크로호가 50일 간의 역사적인 북극항로 시범운항을 마치고 10월 11일 다시 모항인 부산항으로 복귀했다"고 전했다.

이어 "북극항로 시범운항 결과를 면밀히 분석하고, 관련 경험 및 데이터를 축적하는 한편, 더욱 내실있게 내년도 시범운항계획을 준비하겠다"고 덧붙였다.

더불어 "항만 인프라 적기 개발, 극지 전문인력 양성 및 내·쇄빙선 핵심기술 개발 등 북극항로 활성화에 필요한 종합적인 지원체계도 착실히 구축하겠다"고 강조했다.

황 장관은 또 "해양수산 분야가 연안·어촌지역 경제에 활력을 불어넣는 기폭제가 되도록 하겠다"고 제시했다.

그는 "내년부터 공영제가 차질없이 시행될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"면서 "친환경선박 전환과 자율운항기술 실증 지원을 통해 해운항만산업의 친환경·스마트화를 앞당겠다"고 강조했다.

수산업 "해운법 개정안 시행에 필요한 제반 사항을 차질없이 준비해 잡는 방식 위주의 규제를 잡는 양 중심의 관리로 바꾸어 나가겠다"면서 "양식분야에서는 스마트 양식업 확산을 위해 수산양식 선도지구를 조성하고 스마트양식클러스터를 순차적으로 준공·운영하겠다"고 설명했다.

더불어 "K-수산식품의 국제 경쟁력을 더욱 높이기 위해 AI 기반 김 등급제와 마른김거래소를 설립하는 한편, 수출 유망상품도 지속적으로 발굴하겠다"고 제시했다.

그밖에 "해양오염사고에 대한 대응역량을 강화하고, 해양폐기물의 발생·수거·처리·재활용 등 전주기 관리를 통해 청정 바다를 구현하겠다"면서 "해양영토에 대한 관리를 강화하고, 국제사회에서 해양 리더십을 확립하겠다"고 강조했다.

dream@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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