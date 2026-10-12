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[캐피탈마켓대상] 삼성자산운용 대상…자본시장 혁신 주역 10개사 한자리에

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  • 삼성자산운용이 12일 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 금융위원장상을 받았다.
  • 미래에셋·삼성·KB·메리츠 등 9개사도 분야별 수상했다.
  • 자본시장 발전과 금융혁신 기여를 인정받은 시상식이었다.

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삼성자산운용 금융위원장상 수상, KODEX 순자산 178조·점유율 39%
한국투자 WM·신한 IB·NH 기업금융, 각 부문 경쟁력 인정
미래에셋운용 ETF·삼성증권 IPO·메리츠 혁신·KB 마켓 등 수상
박민우 "자본시장 체질 개선 지속"…김우진 "30개사 정량·정성 심사"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상'에서 대상인 금융위원장상을 수상했다.

미래에셋자산운용과 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 신한투자증권, 대신증권, 한국투자증권도 각 분야에서 자본시장 발전과 금융혁신에 기여한 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

뉴스핌은 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상(Newspim Capital Market Award)' 시상식을 개최했다. 

이날 행사에서는 삼성자산운용이 대상인 금융위원장상을 수상했다. 한국투자증권은 베스트 WM 금융감독원장상, 신한투자증권은 베스트 IB 한국거래소 이사장상, 대신증권은 베스트 리서치 금융투자협회장상, NH투자증권은 베스트 기업금융 전국은행연합회장상을 각각 받았다. 메리츠증권은 베스트 혁신, KB증권은 베스트 마켓, 미래에셋증권은 베스트 글로벌 자산관리, 삼성증권은 베스트 IPO, 미래에셋자산운용은 베스트 글로벌 ETF 부문에서 각각 뉴스핌 대표이사상을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 유근석 뉴스핌 대표이사, 박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원, 서재완 금융감독원 부원장보, 이창화 금융투자협회 자산운용 전무, 김우진 서울대학교 경영전문대학원 교수 등이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원은 축사에서 "지난 1년 우리 자본시장은 전례 없는 성장을 실현했다"라며 "국민의 자산 형성과 연계된 장기 자금이 시장의 버팀목이 될 수 있도록 장기 투자를 장려하는 상품과 제도를 정비하고, 세제 등 다양한 인센티브 방안도 관계부처와 계속 협의해 나가겠다"고 말했다.

또 "개정된 상법이 현장에 뿌리내리도록 가이드라인을 제시하고, 혁신기업은 원활히 상장하고 부실기업은 신속히 퇴출하며 우량기업은 제대로 대우받는 시장으로 코스닥 시장의 체계를 개선해 나가겠다"라며 "주가 조작이나 허위·과장 정보 유포 등에 대해서는 무관용 원칙으로 대응하겠다"고 강조했다.

심사위원장을 맡은 김우진 서울대학교 경영전문대학원 교수는 자본시장 변화 과정에서 증권사와 자산운용사가 큰 역할을 했다고 평가했다. 이번 심사에는 21개 증권사와 9개 자산운용사 등 총 30개사가 참여했다. 심사위원회는 8월 25일부터 접수한 세부 공적조서를 바탕으로 정량·정성 평가를 거쳐 10월 1일 부문별 수상자를 최종 선정했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 김우진 서울대 경영전문대학원 교수가 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 심사총평을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

김 교수는 "자본시장 관련 업계, 특히 증권사와 운용사가 매우 큰 역할을 담당해 주신 것은 분명한 사실"이라며 공로가 있는 회사를 선정해 앞으로도 자본시장 발전에 힘써 달라는 의미가 이번 시상에 담겨 있다고 설명했다.

대상은 삼성자산운용이 차지했다. 삼성자산운용은 2002년 국내 최초 상장지수펀드(ETF)인 'KODEX 200'을 선보인 이후 올해 9월 말 KODEX ETF 순자산을 약 178조원까지 키웠다. 국내 ETF 시장 점유율은 39.0%, 전체 관리자산은 약 523조원이다. 

올해는 삼성전자와 SK하이닉스에 합계 50%를 투자하는 'KODEX AI반도체TOP2플러스'와 액티브 운용 전략을 결합한 'KODEX 200커버드콜액티브' 등을 선보였다. 'KODEX 머니마켓액티브' 순자산은 9조9000억원 규모이며, 연기금투자풀 주간운용사에도 7회 연속 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 김두남 삼성자산운용 고객마케팅부문장이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 대상 수상을 마친 뒤 수상소감을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

김두남 삼성자산운용 고객마케팅부문장(부사장)은 "금융당국과 거래소, 협회, 언론에서 만들어주시는 변화와 혁신의 환경 속에서 어떻게 하면 고객과의 신뢰를 저버리지 않고 계속 신뢰를 쌓아갈 수 있을지 끊임없이 고민하고 행동하는 회사가 되도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.

베스트 ETF상을 받은 미래에셋자산운용은 TIGER ETF를 중심으로 대표지수와 성장 테마, 월배당·커버드콜 상품군을 확대해왔다. 올해 9월 말 기준 TIGER ETF 순자산은 약 144조원으로 연초보다 약 46조원 늘었다. 'TIGER 미국S&P500 ETF' 순자산은 약 20조5000억원이다.

김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "TIGER 미국S&P500 ETF는 2020년 8월 7일 상장해서 꾸준한 성장을 거듭했고 현재는 순자산 20조원이 넘는 우리나라를 대표하는 ETF 중 하나가 됐다"라며 "앞으로도 투자자분들의 신뢰에 보답하기 위해 좋은 상품과 안정적인 운용으로 보답하도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장(오른쪽)이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 유근석 뉴스핌 대표이사로부터 베스트 글로벌 ETF상 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

베스트 IPO상은 삼성증권이 받았다. 올해 1~3분기 IPO 주관금액은 3976억원으로 업계 1위를 차지했다. 케이뱅크와 채비, 져스텍, 인제니아테라퓨틱스, 니어스랩 등 다양한 업종의 상장을 주관하며 해외 기업의 국내 자본시장 진입도 지원했다.

이기덕 삼성증권 IPO 담당 상무는 "올해 코스피와 코스닥을 비롯해 다양한 시장과 트랙에서 IPO를 준비해왔다"며 "앞으로도 다양한 국적과 업종에서 우량한 혁신기업을 발굴하겠다"고 밝혔다. 

미래에셋증권은 베스트 글로벌 자산관리상을 수상했다. 미래에셋증권은 글로벌 자산배분 역량과 디지털 기술을 결합해 연금과 자산관리(WM) 고객의 투자 선택지를 넓혀왔다. 올해 8월 말 퇴직연금 로보어드바이저 가입계좌는 6만8018좌, 가입평가금액은 6조5000억원이다. MP구독 서비스 가입평가금액은 2조원, 지점운용형랩 가입금액은 4조2200억원이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 유근석 뉴스핌 대표이사(왼쪽)와 이기덕 삼성증권 IPO 담당 상무가 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 베스트 IPO상 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

박건엽 미래에셋증권 고객자산운용본부장(상무)은 "미래에셋증권은 고객의 성공적인 투자와 편안한 노후를 위해 글로벌 자산배분을 도입한 지 20여년이 됐다"며 "그동안의 성과를 인정해 주신 데 대해 깊이 감사드린다"고 수상 소감을 전했다.

베스트 혁신상을 받은 메리츠증권은 지난 9월 차세대 투자 플랫폼 'MOUM(모음)'을 출시했다. 메리츠증권은 기획부터 개발·운영까지 내부에서 진행하고 투자정보와 글로벌 커뮤니티, 인공지능(AI) 분석 기능을 하나의 플랫폼에 통합했다. 계좌·주문 등 핵심 금융시스템은 자체 데이터센터에 두고 신규 서비스는 클라우드에 구축하는 하이브리드 구조도 적용했다.

이장욱 메리츠증권 Inno Biz본부장(전무)은 "1년 반 동안 준비하면서 다양한 어려운 상황도 있었지만 첫선을 보인 '모음'이라는 플랫폼에 혁신상을 수상해 너무 감사하다"며 "앞으로 더더욱 플랫폼으로 확대하고 성장할 수 있는 계기가 될 것이라고 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 유근석 뉴스핌 대표이사(왼쪽)와 이장욱 메리츠증권 Inno Biz센터장 전무가 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 베스트 혁신상 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

베스트 기업금융상은 NH투자증권이 수상했다. NH투자증권은 올해 상반기 회사채 약 6조1000억원을 대표주관해 시장점유율 18.8%를 기록했다. 금융 부문에서는 시장점유율 30.3%로 1위에 올랐으며 SKC와 한온시스템 등 대형 유상증자를 수행해 상반기 유상증자 시장에서도 점유율 1위를 기록했다.

홍국일 NH투자증권 인더스트리1본부 상무는 "기업금융은 단순한 자금 조달이 아니라 기업이 어려움을 겪을 때 해결책을 제시하고, 기업의 성장 과정에 함께하는 것이라고 생각한다"며 "자본시장과 발행기업, 투자자와 발행기업을 연결하는 플랫폼으로서 최고의 역할을 할 수 있는 NH투자증권 IB 하우스가 되도록 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

신한투자증권은 베스트 IB상을 받았다. 한국거래소는 심사평에서 신한투자증권이 DCM·ECM을 비롯한 자본시장 전반에서 탄탄한 딜 수행 역량을 입증했다고 평가했다. 기업의 자금조달 수요에 맞춘 금융 솔루션과 구조화·인수금융 거래에서 실행력을 보여줬으며 올해 상반기 IB 순영업수익이 전년 동기 대비 248% 증가한 점도 높게 평가했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 송기명 한국거래소 유가증권시장 본부장(왼쪽)이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 권용현 신한투자증권 기업금융1본부장에게 베스트 IB상을 수여하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

권용현 신한투자증권 기업금융1본부장은 "고객들이 현장에서 지속적인 성장과 대규모 시설투자 관련 재무정책을 구현해 나가는 데 있어 신실한 동반자가 되라는 채찍과 응원, 격려의 차원에서 이 상을 주시는 것으로 믿는다"며 "앞으로 더욱더 열심히 뛰는 신한투자증권이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

베스트 리서치상을 받은 대신증권은 산업·기업 분석과 시장전략, 자산배분을 넘어 2022년부터 부동산과 ESG, AI·로봇·미래차 등 신성장 산업으로 분석 범위를 넓혀왔다. 2025년부터는 회사의 주주환원 확대 정책에 맞춰 배당투자전략을 강화하고 주요 배당주의 배당 전망과 배당성장률 등을 분석한 투자 가이드를 정기적으로 제공하고 있다.

금융투자협회는 대신증권 리서치센터가 변화하는 금융시장에 선제적으로 대응하며 투자자에게 안정적인 자산운용 전략을 제시하는 등 투자자 편익 제고에 크게 기여했다고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 이창화 금융투자협회 금융투자교육원장(왼쪽)과 양지환 대신증권 리서치센터장이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 베스트 리서치상 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

양지환 대신증권 리서치센터장은 "증시 변동성이 크게 확대되면서 외환시장과 환율, 금리, 주식 모두 사상 유례없는 변동성을 겪고 있는 상황"이라며 "이런 가운데 시장의 흐름을 놓치지 않기 위해 노력해온 점을 평가해 주신 것으로 생각한다"고 수상 소감을 밝혔다.
 
금융감독원장상인 베스트 WM상은 한국투자증권이 차지했다. 올해 6월 말 기준 개인고객 금융상품 잔액은 105조원, 펀드상품 잔액은 16조8000억원이다. 손익차등형펀드는 총 18개 상품을 공급해 누적 모집액 2조원을 기록했고, 종합투자계좌(IMA)는 7개 상품의 잔액이 약 2조9400억원이다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장(전무)은 "상품 개발과 고객 관리에 힘써 사회에도 기여하고 고객 자산 증식에도 이바지할 수 있는 회사가 되도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 유근석 뉴스핌 대표이사(왼쪽)와 이상훈 KB증권 ECM본부 상무가 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 베스트 마켓상 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

KB증권은 베스트 마켓상을 수상했다. KB증권은 변동성이 컸던 올해 주식자본시장(ECM)을 돌아보며 향후 투자자에게 안정적이고 우량한 자산과 상품을 공급하는 데 힘쓰겠다는 계획을 밝혔다.

이상훈 KB증권 ECM본부 상무는 "올해 ECM 시장 자체가 되게 다사다난한 한 해였던 것 같다"며 "내년에는 투자자분들께 좀 더 안정적이고 우량한 많은 자산과 상품들을 공급하는 노력을 더욱 열심히 하겠다"고 말했다.

한편 캐피탈마켓대상은 대한민국 자본시장과 금융투자업계의 건전한 발전과 혁신을 위해 지난 2013년 제정한 시상으로, 올해로 14회째를 맞았다. 김우진 서울대 경영전문대학원 교수가 심사위원장으로, 장재훈 금융감독원 자본시장감독국 부국장, 천성대 금융투자협회 증권·선물본부 본부장(상무), 임흥택 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보(상무)가 심사위원으로 참여했다.

김우진 심사위원장은 "오늘 수상한 증권사와 운용사 대표 및 관계자 여러분께 다시 한번 축하의 말씀을 드린다"며 "앞으로 한국 자본시장 발전에 지속적으로 큰 역할을 해 주시길 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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