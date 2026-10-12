[캐피탈마켓대상] 삼성운용, 금융위원장상…KODEX 178조로 ETF 혁신 선도

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국내 최초 ETF서 시장점유율 39%까지, 상품·운용 경쟁력 확대

김두남 부사장 "앞으로 더 잘하라는 의미, 고객 신뢰 쌓겠다"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상'에서 대상인 금융위원장상을 수상했다.

삼성자산운용은 2002년 국내 최초 상장지수펀드(ETF)를 선보인 이후 KODEX 순자산을 178조원까지 키우는 한편 인공지능(AI) 반도체·커버드콜 상품, 연금·외부위탁운용관리(OCIO), 투자자 서비스로 사업 영역을 넓혀온 공로를 인정받았다.

삼성자산운용은 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상(Newspim Capital Market Award)' 시상식에서 대상을 받았다. 올해 행사는 뉴스핌이 주최하고 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 은행연합회가 후원했다.

삼성자산운용은 2002년 국내 최초 ETF인 'KODEX 200'을 선보이며 국내 ETF 시장의 문을 열었다. 올해 9월 말 기준 KODEX ETF 순자산은 약 178조원으로 국내 ETF 시장의 39.0%를 차지하고 있다. 전체 관리자산은 약 523조원이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 유근석 뉴스핌 대표이사(왼쪽)와 김두남 삼성자산운용 고객마케팅부문장이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 대상 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

최근에는 시장 변화에 맞춘 상품을 잇따라 선보였다. 올해 삼성전자와 SK하이닉스에 합계 50%를 투자하는 'KODEX AI반도체TOP2플러스'를 출시했으며, 지난 7월에는 기존 커버드콜 전략에 액티브 운용을 결합한 'KODEX 200커버드콜액티브'를 상장했다.



대기성 자금 운용 수요를 겨냥한 'KODEX 머니마켓액티브'의 순자산은 9조9000억원 규모다. 삼성자산운용은 연기금투자풀 제도가 도입된 2001년 이후 주간운용사에 7회 연속 선정되는 등 장기 자산운용 분야에서도 사업 기반을 넓혀왔다.

개인투자자를 위한 서비스도 확대했다. ETF 투자 교육 콘텐츠와 증여 가이드북 등을 제공하고, 국내외 ETF 정보를 비교할 수 있는 통합 포털 'FunETF'를 운영하고 있다. 개인 맞춤형 월배당 포트폴리오 서비스 '포트래빗(PortRabbit)'도 제공하고 있다.

김우진 서울대학교 경영전문대학원 교수는 심사평에서 올해 자본시장 변화 과정에서 금융투자업계가 중요한 역할을 했다고 평가했다.

김 교수는 "자본시장 관련 업계, 특히 증권사와 운용사가 매우 큰 역할을 담당해 주신 것은 분명한 사실"이라며 특별히 공로가 있는 회사를 선정해 앞으로도 더욱 힘써 달라고 격려하는 것이 이번 시상의 취지라고 설명했다.

김두남 삼성자산운용 고객마케팅부문장(부사장)은 "금융당국과 거래소, 협회, 언론에서 만들어주시는 변화와 혁신의 환경 속에서 어떻게 하면 고객과의 신뢰를 저버리지 않고 계속 신뢰를 쌓아갈 수 있을지 끊임없이 고민하고 행동하는 회사가 되도록 노력하겠다"고 수상 소감을 전했다.



한편 캐피탈마켓대상은 대한민국 자본시장과 금융투자업계의 건전한 발전과 혁신을 위해 지난 2013년 제정한 시상으로, 올해로 14회째를 맞았다. 김우진 서울대 경영전문대학원 교수가 심사위원장으로, 장재훈 금융감독원 자본시장감독국 부국장, 천성대 금융투자협회 증권·선물본부 본부장(상무), 임흥택 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보(상무)가 심사위원으로 참여했다.

이날 시상식에서는 삼성자산운용이 영예의 대상인 금융위원장상을, 한국투자증권은 금융감독원장상인 베스트 WM상을 받았다.



dconnect@newspim.com