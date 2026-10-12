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[캐피탈마켓대상] 금감원장상에 한국투자증권…IMA 성과로 '베스트 WM상'

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  • 한국투자증권이 12일 뉴스핌 캐피탈마켓대상에서 금융감독원장상을 받았다.
  • 손익차등형펀드와 IMA로 WM 경쟁력을 인정받았다.
  • 개인고객 금융상품 잔액은 105조원으로 늘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

손익차등형펀드·IMA 쌍끌이 흥행, 개인 금융상품 잔액 105조 돌파
국내 최초 IMA 사업자 역량도 입증, 누적 잔액 2조9400억 달성

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 손익차등형펀드와 종합투자계좌(IMA)를 앞세운 자산관리(WM) 경쟁력을 인정받아 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상'에서 금융감독원장상을 받았다.

한국투자증권은 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상(Newspim Capital Market Award)' 시상식에서 금융감독원장상인 '베스트 자산관리(WM)상'을 수상했다.

뉴스핌 캐피탈마켓대상은 투명한 경영과 전문성을 바탕으로 국내 자본시장 발전에 기여한 금융투자회사와 금융인을 선정하는 시상식이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 서재완 금융감독원 부원장보(왼쪽)과 김도현 한국투자증권 개인고객그룹장이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 수상을 마친 뒤 기념촬영을 하고있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

올해는 인공지능(AI) 전환과 글로벌 사업 확대, 위험관리 등 급변하는 금융 환경 속에서 금융투자회사들이 거둔 성과와 혁신 노력을 중점적으로 평가했다.

한국투자증권은 손익차등형펀드와 IMA를 중심으로 자산관리 상품군을 확대하며 고객 자산을 꾸준히 늘린 성과를 인정받았다. 올해 6월 말 기준 개인고객 금융상품 잔액은 105조원, 개인고객 펀드상품 잔액은 16조8000억원을 기록했다.

손익차등형펀드는 투자자가 선순위, 금융회사가 후순위로 참여해 손실 발생 시 일정 범위까지 금융회사가 먼저 부담하는 구조를 적용한 상품이다. 한국투자증권은 지금까지 총 18개 상품을 공급했으며 누적 모집액은 2조원에 달한다. 지난해까지 설정된 공모형 상품은 모두 조기 상환됐고, 올해 7월 설정한 상품도 2300억원 이상을 모집했다.

국내 최초 IMA 사업자로서의 성과도 높은 평가를 받았다. IMA는 증권사가 원금 지급 의무를 부담하는 실적배당형 상품으로, 기업대출과 회사채, 인수금융 등으로 운용 자산을 확대할 수 있다.

한국투자증권의 1호 IMA 상품은 출시 4영업일 만에 약 1조590억원을 모집했으며, 현재까지 출시한 7개 상품의 누적 잔액은 약 2조9400억원에 이른다. IMA 가입 고객의 온라인 가입 비중도 약 87.7%를 기록했다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "WM은 개인 고객을 중심으로 하는 사업인 만큼 무엇보다 거래해 주신 고객들께 감사드린다"며 "이런 상을 받을 때마다 잘했다는 의미보다는 앞으로 더 잘해야 한다는 책임감을 느끼게 된다"고 소감을 표했다.

이어 "상품이 다양해지고 고객 보호의 중요성도 커지는 만큼 어떤 마음으로 고객을 모셔야 할지 다시 한번 생각하게 된다"며 "앞으로도 상품 개발과 고객 관리를 강화해 고객의 자산 증식은 물론 사회에도 기여하는 회사가 되도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 캐피탈마켓대상은 대한민국 자본시장과 금융투자업계의 건전한 발전과 혁신을 위해 지난 2013년 제정한 시상으로, 올해로 14회째를 맞았다. 김우진 서울대 경영전문대학원 교수가 심사위원장으로, 장재훈 금융감독원 자본시장감독국 부국장, 천성대 금융투자협회 증권·선물본부 본부장(상무), 임흥택 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보(상무)가 심사위원으로 참여했다.

이날 시상식에서는 삼성자산운용이 영예의 대상인 금융위원장상을, 한국투자증권은 금융감독원장상인 베스트 WM상을 받았다.

plum@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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