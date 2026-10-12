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[캐피탈마켓대상] 박민우 금융위 상임위원 "자본시장 체질 개선 레이스 이어갈 것"

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  • 금융위는 12일 자본시장 체질 개선 방향을 밝혔다
  • 장기투자 유도와 저PBR 개선, 코스닥 개편을 추진했다
  • 불공정거래 대응과 증시 레버리지 관리도 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"우리아이자립펀드·생산적금융 ISA 추진…세제 인센티브도 협의"
"저PBR 기업 명단 공표·코스닥 부실기업 신속 퇴출"
"특정 업종 쏠림·차입 투자에 변동성 확대…시장 체질 개선 지속

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융위원회가 자본시장 체질 개선을 위한 정부의 정책 방향으로, 장기 투자자금 유입을 유도하고 저PBR 기업 개선과 코스닥 구조 개편을 추진하는 한편 불공정거래와 증시 레버리지 관리도 강화하겠다는 구상을 밝혔다.

박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원은 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상(Newspim Capital Market Award)' 축사에서 이 같은 자본시장 정책 방향을 제시했다. 박 상임위원은 "정부는 신뢰, 기술보호, 혁신, 시장 접근성 제고 등 4대 축을 중심으로 우리 자본시장의 근본적인 체질 개선을 지속하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원이 12일 오전 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 제14회 뉴스핌 캐피탈마켓대상 시상식에서 축사를 하고 있다. 2026.10.12 yeawon2@newspim.com

우선 정부는 증시의 장기 수급 기반을 확충하기 위해 장기 투자를 유도하는 상품과 제도를 정비한다. 우리아이자립펀드와 생산적금융 ISA를 추진하고, 세제 등 투자 인센티브 방안도 관계 부처와 협의할 계획이다. 국민의 자산 형성과 연계된 장기 자금이 증시의 안정적인 버팀목 역할을 하도록 유도하겠다는 취지다.

기업 지배구조 개선도 이어간다. 개정 상법이 시장에 안착하도록 가이드라인을 제시하고, 저PBR 기업 명단 공표 등을 통해 기업가치 저평가를 점검할 방침이다. 주가를 인위적으로 낮게 유지할 유인을 줄여 주주 친화적인 경영 관행을 확산하겠다는 구상이다.

코스닥 시장 구조 개편과 투자자금 확충도 주요 과제로 제시했다. 유망 혁신기업의 상장은 원활하게 지원하되 부실기업은 신속히 퇴출하고, 우량기업이 시장에서 제대로 평가받을 수 있도록 시장 체질을 개선한다. 연기금과 정책자금 등 기관의 장기 자금이 코스닥으로 유입될 수 있는 환경도 조성할 계획이다.

시장 질서 확립을 위한 불공정거래 대응과 레버리지 관리도 강화한다. 주가조작과 허위·과장 정보 유포에는 무관용 원칙으로 대응하고, 신용융자 등 증시 레버리지를 면밀히 관리하기로 했다. 변동성 완화 장치도 세밀하게 정비해 시장 급등락에 대응할 방침이다.

박 상임위원은 최근 국내 증시의 성장세를 언급하면서도 특정 업종 쏠림과 차입을 통한 투자 확대가 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용했다고 진단했다. 지정학적 불확실성과 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 시장 변화, 사이버 보안 문제 등도 앞으로 대응해야 할 과제로 꼽았다.

그는 "이제는 속도를 지켜낼 호흡을 가다듬고 긴 레이스를 끝까지 완주할 체력을 기를 때"라며 "정부는 흔들림 없이 그러나 더욱 세심하게 자본시장 체질 개선의 레이스를 이어 나가겠다"고 말했다.

한편 캐피탈마켓대상은 대한민국 자본시장과 금융투자업계의 건전한 발전과 혁신을 위해 지난 2013년 제정한 시상으로, 올해로 14회째를 맞았다. 김우진 서울대 경영전문대학원 교수가 심사위원장으로, 장재훈 금융감독원 자본시장감독국 부국장, 천성대 금융투자협회 증권·선물본부 본부장(상무), 임흥택 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보(상무)가 심사위원으로 참여했다.

이날 시상식에서는 삼성자산운용이 영예의 대상인 금융위원장상을, 한국투자증권은 금융감독원장상인 베스트 WM상을 받았다.

rkgml925@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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