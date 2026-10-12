금융투자협회, 16일 '글로벌 양자컴퓨팅 산업 현황' 웨비나 개최

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 16일 양자컴퓨팅 웨비나를 연다.
- 신성장산업 이해와 투자기회 발굴을 지원하기 위해서다.
- D-웨이브 고문이 산업 동향과 금융 활용을 소개한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회는 오는 16일 오후 3시 '2026 글로벌 양자컴퓨팅 산업 현황 웨비나'를 개최한다고 밝혔다.
12일 금융투자협회에 따르면 이번 웨비나는 금융투자회사의 신성장산업에 대한 이해를 높이고, 새로운 투자 기회 발굴을 지원하기 위해 마련됐다.
최근 양자컴퓨팅은 인공지능(AI)과 함께 차세대 핵심 기술로 주목받고 있다. 금융 분야에서도 포트폴리오 최적화, 자산배분, 리스크 관리 등 다양한 활용 가능성이 논의되고 있다.
이번 웨비나에는 캐나다 양자컴퓨팅 전문기업 디웨이브 퀀텀(D-Wave Quantum)의 제러미 우(Jeremy Woo) 수석 기술고문이 연사로 참여한다. 제러미 우 고문은 글로벌 양자컴퓨팅 산업 및 기술 동향을 소개하고, 금융 산업의 주요 활용 사례와 향후 상용화 전망 등을 설명할 예정이다.
김진억 금융투자협회 대외정책본부장은 "양자컴퓨팅은 금융산업에 새로운 가능성을 제시하고 있다"며 "이번 웨비나가 금융투자회사들이 미래 기술의 변화를 이해하고 새로운 투자 기회를 모색하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
웨비나는 금융투자회사 임직원과 일반 참가자를 대상으로 진행된다. 참가 신청은 금투협 홈페이지를 통해 오는 14일까지 가능하다. 웨비나는 영어로 진행되며, 한국어 번역 자막이 제공된다.
rkgml925@newspim.com