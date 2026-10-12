'공무원 건강주간' 지자체서 첫 개최…충남·광양 등 4곳서 마음치유 행사

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무원들의 신체적·정신적 건강을 지원하는 '공무원 건강주간' 행사가 올해 처음으로 지방자치단체에서도 열린다. 충남과 광양 등 4개 지역에서 마음치유 공연과 건강관리 교육 등 다양한 프로그램이 운영된다.

인사혁신처와 공무원연금공단은 오는 23일까지 '2026년 하반기 공무원 건강주간 행사'를 운영한다고 12일 밝혔다.

공무원 건강주간 행사 안내자료. [자료=인사처]

이번 행사는 기존 정부청사 중심의 운영에서 벗어나 지방자치단체까지 개최 장소를 확대했다. 지자체 신청을 받아 선정한 충남도청, 광양시청, 경북도청, 노원구청 등 4곳에서 진행된다.

행사에서는 공무원들이 업무 중 쌓인 피로를 해소하고 심리적 안정을 찾을 수 있도록 음악공연과 체험형 건강관리 프로그램을 마련했다.

지역별로는 13일 충남도청과 14일 광양시청에서 재즈 공연이 열린다. 16일 경북도청에서는 클래식 공연, 20일 노원구청에서는 팝페라 공연이 진행된다.

공무원들이 일상에서 실천할 수 있는 건강관리 방법을 배우는 프로그램도 운영한다.

근골격계 건강관리를 위한 '오피스 바디 리셋'을 비롯해 수면 습관을 개선하는 수면 클래스, 러닝 클래스, 생화를 활용한 플라워테라피 등 다양한 체험형 교육이 마련된다.

전국 11개 공무원 마음건강센터에서도 건강주간을 맞아 별도의 행사와 교육을 진행한다.

서울센터는 14일 가을 나들이 프로그램을 운영하고, 경기센터는 22일 심리적 긴장을 완화하는 안정화 기법 교육을 실시한다. 인천센터는 12일부터 23일까지 필사를 통해 자신의 마음을 돌아보는 프로그램을 진행한다.

이와 함께 공무원이 스스로 마음건강 상태를 점검할 수 있도록 '마음건강 자가진단' 참여 인증 행사도 오는 23일까지 운영한다.

김성훈 인사처 차장은 "이번 건강주간이 공무원들 스스로 몸과 마음을 돌보는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로 공직자의 건강과 안전을 조직이 함께 살피는 공직문화가 확산되도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com