[2026 국감] 이성훈 LH 사장 "업체 제재 감경 절차 재조사"

AI 핵심 요약beta
- 이성훈 LH 사장이 12일 국감서 공정성 논란을 재조사하겠다고 했다.
- 윤종군 의원은 업체 제재 감경 근거와 심의위 구성 문제를 지적했다.
- 이 사장은 공정성 훼손 부분을 시정하고 의원에게 보고하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 업체 제재 감경과 심의위원회 운영 과정에서 제기된 공정성 문제에 대해 사실관계를 다시 조사하겠다고 강조했다.
12일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 윤종군 더불어민주당 의원이 LH의 업체 제재 감경과 심의위원회 구성 문제를 지적하자 이 사장은 "입찰 절차나 사업자 선정 절차는 공정성과 투명성이 핵심"이라며 이같이 말했다.
윤 의원은 심의위원을 사전에 접촉한 한 업체의 제재기간이 2년에서 1년으로 줄어든 당시 운영지침에 감경 근거가 명확하지 않았다고 지적했다. 해당 업체가 제재 종료 직후 공모에 참여해 선정됐다는 점도 문제 삼았다.
또 업체 제재 여부를 결정하는 심의위원을 자재·공법 선정위원회 심의위원 풀에서 다시 뽑는 구조에 대해서도 별도의 독립적인 심의체계가 필요하다고 지적했다.
이에 이 사장은 "철저히 의심도 사지 않도록 완전무결하게 해야 한다고 생각한다"며 "공정성과 투명성을 훼손하는 부분에 대해서는 철저히 시정하고 바로잡도록 하겠다"고 말했다.
이어 "사실관계를 다시 조사해서 의원님께 보고드리겠다"고 덧붙였다.
min72@newspim.com