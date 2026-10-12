중기부 "500명 생존한 '모두의 창업' 인재들...오디션 진출자 가린다"

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13~15일 전국 17개 시·도에서 공개 평가

선발자에 1000만원…권역별 TOP 100 선발

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 '모두의 창업' 지역별 오디션을 열고 도전자 500명 가운데 권역별 오디션에 진출할 200명을 선발한다. 선발자에게는 사업화 자금 1000만원과 선배창업가 멘토링 등을 지원한다.

중기부는 1차 '모두의 창업' 프로젝트 지역별 오디션을 오는 13일부터 15일까지 전국 17개 시·도 창조경제혁신센터 등 지역창업전담기관에서 개최한다고 12일 밝혔다.

모두의창업 프로젝트 인포그래픽 [제공=중소벤처기업부]

'모두의 창업'은 아이디어를 가진 국민이 시제품 제작부터 실전 창업까지 도전할 수 있도록 지원하는 프로젝트다. 이번 오디션에는 1차 공모 신청자 6만2944명 중 1라운드를 통과하고 2라운드에 진출한 일반·기술트랙 도전자 500명이 참여한다.

평가는 기존 멘토 중심 방식에서 투자자와 기술 분야 전문가가 참여하는 방식으로 진행된다. 도전자들의 공개 투자설명회(IR) 발표를 바탕으로 아이디어 고도화 과정과 아이템 우수성, 시장진입 가능성 등을 종합적으로 검토한다.

결과는 다음 주 발표될 예정이다. 선발된 200명은 후속 지원을 받으며, 이후 5개 권역별 오디션을 거쳐 TOP 100명에 선정되면 협약을 통해 최대 1억원의 사업화 자금을 지원받는다.

중기부는 그동안 2라운드 진출자에게 기술 멘토링과 초기 사업화 자금, 규제 검토, 인공지능(AI) 솔루션 활용 등을 지원해 왔다. 중기부에 따르면 이 가운데 20개 기업이 29억여원의 민간 투자를 유치했으며, 특허 출원 458건과 사업자등록 192건이 이뤄졌다.

오디션 현장은 지역 창업 생태계 구성원이 함께 참여하는 교류 공간으로 운영한다. 아이디어·시제품 전시와 선배창업자 강연, 투자 매칭, 재도전 상담, 지역상품 판매전 등을 지역별로 진행한다. 상세 일정과 프로그램은 '모두의 창업 플랫폼'에서 확인할 수 있다.

조경원 중기부 창업정책관은 "이번 지역별 오디션은 보육 프로그램을 통해 고도화된 아이디어와 시제품의 사업화 가능성을 전문투자자와 시장 관점에서 평가받는 실전 무대"라고 말했다.

이어 "권역별 진출자에 대한 후속 지원뿐만 아니라 도전과 재도전을 이어가는 창업 인재들이 꾸준히 역량을 발전시켜 나갈 수 있도록 실질적인 지원체계를 지속적으로 구축하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com