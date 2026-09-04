6만3000명 몰린 '모두의 창업'...중기부, 2라운드 진출자 1100명 선정

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청년 64.9%·지역 참가자 80.9%

사업화 자금·멘토링·규제 점검 지원

지역·권역 오디션 거쳐 12월 200명 선발

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 6만3000명이 도전한 '모두의 창업 프로젝트'의 2라운드 진출자 1100명이 선정됐다. 이들에게는 초기 사업화 자금과 멘토링, 규제 점검부터 투자 유치까지 단계별 지원이 제공된다.

중소벤처기업부는 4일 1차로 선발한 5000명을 대상으로 보육과 평가를 진행해 일반·기술 분야 500명과 로컬 분야 600명을 2라운드 진출자로 선정했다고 밝혔다.

전체 진출자의 64.9%는 39세 이하 청년이었다. 최연소 진출자는 15세, 최연장자는 72세로 나타났다.

[제공=중기부] 2026.09.03 jongwon3454@newspim.com

최연소 진출자는 정제된 리뷰를 수집·분석하는 알고리즘을 활용한 시골여행 중심의 통합형 여행 설계 플랫폼을 제안했다. 청소년 창업가임에도 특허 출원을 추진하고 있다. 최연장 진출자는 경북 안동의 비상품 사과를 활용한 활력 스틱 개발 아이디어를 냈다.

지역 참가자는 전체 진출자의 80.9%를 차지했다. 권역별 비중은 영남권 27.9%, 충청권 20.1%, 호남권 19.1%, 강원 9.4%, 제주 4.4% 순이었다.

일반·기술 분야에서는 정보기술(IT)이 36.2%로 가장 많았고 바이오·의료 15.8%, 라이프스타일 10.8%가 뒤를 이었다. 전체 도전신청서의 43.2%에는 인공지능(AI) 관련 단어가 포함됐다. 로컬 분야는 생활 45%, 식음료(F&B) 38.8%, 뷰티 9.7% 순으로 집계됐다.

일부 참가자는 보육 과정에서 실제 투자 유치에도 성공했다. 서울 지역 참가자는 AI 운영관리 시장에서의 성장 가능성을 인정받아 보육기관인 씨엔티테크로부터 2억원을 유치했다. 광주 지역 참가자는 코어리스 모터 기술을 바탕으로 광주창조경제혁신센터에서 1억원을 유치하고 기술창업 지원사업인 팁스(TIPS) 연계를 추진하고 있다.

2라운드 진출자에게는 초기 사업화 자금과 멘토링을 비롯해 규제 스크리닝, 첨단 그래픽처리장치(GPU), 협약보증, 투자 유치 등이 지원된다. 규제 스크리닝은 전문 변호사가 AI 분석 결과 등을 활용해 사업 아이디어와 관련된 법령·인허가 및 규제 저촉 가능성을 점검하고 사업계획 보완을 돕는 방식이다.

중기부는 오는 7일부터 전국 순회 설명회를 열고 지역·권역별 오디션을 거쳐 12월 최종 진출자 200명을 선발할 예정이다.

예비·초기 창업자를 위한 '모두의 창업 커뮤니티'도 10일부터 운영된다. 장민홍 카본블랙 파트너와 이동건 마이리얼트립 대표 등 선배 창업가가 참여해 창업 경험과 사업 운영에 관한 조언을 제공한다. 프로그램은 모두의 창업 플랫폼에서 신청할 수 있다.

노용석 중기부 제1차관은 "대단한 기술이나 경력이 없어도 국민 누구나 일상 속 아이디어와 문제의식만으로 창업에 도전할 수 있다는 점을 보여준 프로젝트"라며 "선발된 인재들이 시장 경쟁력을 갖춘 혁신기업으로 도약할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com